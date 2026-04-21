Betörtek Palvin Barbara házába, a modell nevetve mesél a történtekről

Ijesztő helyzetbe került Palvin Barbara, amikor férjével együtt egy betolakodóval találták szembe magukat saját otthonukban. A történet ugyan sokkolóan indult, de a sztárpár végül egészen különleges módon reagált az eseményekre. Sajtóértesülések szerint a pár Los Angeles-i otthonába egy ismeretlen férfi próbált bejutni a hajnali órákban. A helyzet gyorsan elmérgesedett, amikor a behatoló és a házban tartózkodó Dylan Sprouse egymással szembe kerültek – írta a Bors.

Palvin Barbara nevetve próbálja feldolgozni az eseményeket

Palvin Barbara humorral néz szembe a nehéz helyzetekkel

A modell férfje Dylan Sprouse nem habozott és fizikailag is fellépett a betolakodóval szemben, földre vitte, majd fegyverrel tartotta sakkban egészen addig, amíg a rendőrök meg nem érkeztek. Eközben Palvin Barbara értesítette a hatóságokat, így a segítség gyorsan a helyszínre érkezett.

Az eset szerencsére nem járt sérüléssel, bár a helyzet kétségtelenül ijesztő volt. A történtek után a pár először egy nyilvános eseményen, az Ördög Pradát visel 2. bemutatóján beszélt arról, hogyan élték meg a történteket:

Az életben kell egy kis könnyedség. És szerencsére senki sem sérült meg, és nem történt semmi komolyabb erőszak, szóval minden rendben van.

– mondta Palvin Barbara.

Meglepő módon mindketten úgy döntöttek, hogy humorral próbálják feldolgozni az élményt. Dylan Sprouse szerint fontos, hogy az ember ne ragadjon bele a negatív érzésekbe, különösen akkor, ha végül nem történt komolyabb baj. Hasonlóan nyilatkozott a modell is, aki elmondta: közösen, viccelődéssel és nevetéssel igyekeznek túllépni az ijesztő élményen.