Egy Nógrád vármegyei ügy kapcsán került reflektorfénybe egy patikus, akit azzal vádolnak, hogy hosszabb időn keresztül visszaélt a rendszerrel és jelentős kárt okozott a költségvetésnek – írta az Ügyészség.

Több száz millió forint vándorolt el a patikus kezei alatt

Patikus trükközött a receptekkel

A vádirat szerint a férfi két gyógyszertárat működtetett, azonban anyagi nehézségei miatt törvénytelen megoldáshoz folyamodott. A betegek által leadott papíralapú recepteket a digitális rendszerben módosította és olyan gyógyszereket (főként inzulint) rögzített, amelyeket valójában nem írtak fel.

Ezzel a módszerrel a társadalombiztosítási támogatásokat jogosulatlanul igényelte vissza és jelentős összegekhez jutott.

A hatóságok szerint a patikus összesen 1224 alkalommal küldött be valótlan adatokat a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőhöz. Ennek eredményeként közel 230 millió forintot utaltak ki a cégei számára.

A visszaélések során több száz beteg egészségügyi adatait is jogtalanul használta fel, sőt orvosok adatai is érintettek voltak az ügyben.

Komoly következmények jöhetnek

A férfi a nyomozás során már visszafizetett 150 millió forintot, azonban ez nem mentesíti a felelősség alól. Az ügyészség több bűncselekmény miatt emelt vádat és letöltendő szabadságvesztést is indítványozott.

Az ügyben a bíróság hoz majd végleges döntést, de az már most látszik, hogy a történet komoly tanulságokkal szolgál a rendszerrel való visszaélések kapcsán.

Tavaly az is óriási visszhangot keltett, amikor a Szekszárdi Törvényszéken előkészítő ülést tartottak abban a korrupciós ügyben, amely 2024 januárjában robbant ki. A szekszárdi idősek otthona egykori igazgatóját ugyanis azzal vádolták, hogy az idősek felvételét pénzért cserébe segítette elő.