Ilyet még Lagzi Lajcsi sem csinált a villanyórával, mint a siófoki pék

Egy Balaton-parti pékség mögött nem friss kiflik, hanem egy elég kreatívan „átírt” villanyóra állt a középpontban. A történet szerint egy negyvenes éveiben járó koszovói férfi vezette az üzletet. A számlák viszont annyira elszálltak, hogy inkább nem fizetési stratégiát, hanem „okosabb” megoldást választott – áll az Ügyészség oldalán.

A hatóságok szerint egy pékségben illegális beavatkozással csökkentették a villanyóra által mért fogyasztást

Több millió forint áramot lopott a pékség tulajdonosa

A vádirat alapján 100 ezer forintért bevont egy külső segítőt, hogy bontsa meg a mérődoboz zárópecsétjét, majd alakítsa át a rendszert úgy, hogy a fogyasztásmérő kevesebb áramfelhasználást mutasson a valósnál. A beavatkozás során rézlemezek segítségével térítették el az áram egy részét a mérőóra belső tekercsétől, így az eszköz csak töredékét rögzítette a tényleges fogyasztásnak.

A férfi nagyjából fél év alatt több mint 30 ezer kWh villamos energiát vételezett jogtalanul. 2023 szeptemberében azonban az áramszolgáltató ellenőrzést tartott a pékségben, ahol felfedezték a megbontott plombát és az illegális átalakításokat.

A kár végül meghaladta az 5 millió forintot, amit a férfi utólag rendezett. Az ügyészség ennek fényében – beismerés és megtérítés mellett – felfüggesztett börtönbüntetést javasolt.