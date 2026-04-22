Távoli hozzáféréssel fosztották ki az áldozatokat

Komoly volumenű bűnügy került a hatóságok látókörébe, ugyanis a pénzmosás mellett internetes csalások sora miatt is emeltek vádat egy több fős bűnszervezet tagjai ellen – írta az Ügyészség.hu.

Az internetes csalás fő fókusza a pénzmosás volt

A pénzmosás a háttérben zajlott

A vád szerint az elkövetők 2023-ban hozták létre a csoportot, amelynek fő profilja az online csalások lebonyolítása volt. A módszerük viszonylag egyszerű, mégis hatékony, ugyanis banki ügyintézőnek adták ki magukat és telefonon vették fel a kapcsolatot a kiszemelt áldozatokkal.

A beszélgetések során rábeszélték a sértetteket, hogy telepítsenek olyan programokat, amelyek távoli hozzáférést biztosítanak az eszközeikhez. Ezzel gyakorlatilag szabad utat kaptak a bankszámlákhoz, ahonnan gyorsan át is utalták a pénzt.

A bűnszervezet működése során több mint száz ember esett áldozatul, a kár pedig összességében elérte a több száz millió forintot. A megszerzett pénz útját különböző pénzügyi műveletekkel próbálták elfedni, hogy ne lehessen könnyen visszakövetni annak eredetét.

Súlyos következmények várhatók

Az ügyészség a vádlottakat bűnszervezetben elkövetett pénzmosással és más bűncselekményekkel vádolja. Több érintett már egyezséget kötött a hatóságokkal, így rájuk különböző hosszúságú szabadságvesztés várhat. A teljes ügyben összesen 49 vádlott érintett, sorsukról a bíróság dönt majd.

Az utóbbi időben ismét megszaporodtak a gyanús SMS-ek is, amelyek hivatalos üzenetnek tűnnek. Az adathalászat ezekben az esetekben megtévesztő linkeken keresztül próbálja megszerezni a felhasználók személyes és banki adatait.