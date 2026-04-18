Egy őrült sofőr pisztollyal fenyegetett egy másikat a Hungária körúton – videó

Vad videó látott napvilágot a BPiAutósok Youtube-csatornáján szombaton, amelyen egy Hungária körúti őrült sofőr kezdett veszélyes előzésbe, majd büntetőfékezett és végül szájba lövéssel fenyegette meg az őt ledudáló autó vezetőjét – írta a Borsonline.hu.

Kiveszem a pisztolyt és szájba lőlek - mondta az ámokfutó sofőr. Ehhez valószínűleg a rendőrségnek is lesz egy-két szava

Fotó: Illusztráció (MTI/Lapis Renáta)

A közzétett felvételen jól látható, hogy egy biciklis is nagy veszélyben volt a Hungária körúton. Az esetet kamerázó autó sofőrje heves dudálásba kezdett, majd az ámokfutó büntetőfékezett és megállt, odalépett a másik autóshoz, akit azzal fenyegetett, hogy szájba lövi.

Szerencsére a konfliktus nem fajult tettlegességig, lövöldözés nem történt, a felek végül továbbhajtottak írja a Tények.hu.