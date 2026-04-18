Egy őrült sofőr pisztollyal fenyegetett egy másikat a Hungária körúton – videó

Közúti ámokfutás a Hungária körúton. A BPiAutosók oldalán jelent meg a videó, amelyen egy elvetemült sofőr pisztolyt és szájba lövést emlegetve fenyegetett meg egy másik autóvezetőt.
Vad videó látott napvilágot a BPiAutósok Youtube-csatornáján szombaton, amelyen egy Hungária körúti őrült sofőr kezdett veszélyes előzésbe, majd büntetőfékezett és végül szájba lövéssel fenyegette meg az őt ledudáló autó vezetőjét – írta a Borsonline.hu.
Kiveszem a pisztolyt, oszt szájba lőlek
A közzétett felvételen jól látható, hogy egy biciklis is nagy veszélyben volt a Hungária körúton. Az esetet kamerázó autó sofőrje heves dudálásba kezdett, majd az ámokfutó büntetőfékezett és megállt, odalépett a másik autóshoz, akit azzal fenyegetett, hogy szájba lövi.
Szerencsére a konfliktus nem fajult tettlegességig, lövöldözés nem történt, a felek végül továbbhajtottak írja a Tények.hu.
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!