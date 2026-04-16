Egy folyamatban lévő ügy miatt került reflektorfénybe egy polgármester, miután a Központi Nyomozó Főügyészség összehangolt akciót indított Pest vármegyében. A hatóságok több helyszínen is megjelentek, hogy bizonyítékokat gyűjtsenek – az Ügyészség.

A polgármester is érintett lehet az ügyben

Polgármester körül nyomoz az ügyészség

Az eljárás még 2025 decemberében indult és jelenleg is aktív szakaszban van. A mostani akció során közel húsz hivatalos személy vett részt, akik egyszerre több ponton hajtottak végre nyomozati lépéseket.

A munkát a Készenléti Rendőrség is segítette, így az intézkedések gördülékenyen zajlottak. Egyelőre azonban a hatóságok nem közöltek részleteket arról, pontosan milyen ügyről van szó és milyen szerepe lehet az érintetteknek.

Később jöhetnek a részletek

A nyomozó főügyészség tájékoztatása szerint a nyilvánosság bővebb információkat csak az elsődleges eljárási lépések lezárása után kaphat. Ez várhatóan még a nap folyamán megtörténhet.

Addig is annyi biztos, hogy az ügy nagyon komoly és a fejlemények akár jelentős visszhangot is kiválthatnak a közéletben. Ahogyan ez történt tavaly Kiss László ügyében is, akihez súlyos kenőpénzek kerültek.