Pánik Nagykállón: elszabadult póni rohant a városban

Szokatlan történés zavarta meg a nyugodtnak induló szombat délutánt Nagykállón. Eddig tisztázatlan körülmények között elszabadult egy póni a Széchenyi utcából, majd mintegy másfél kilométert vágtázott a városközpont irányába. A patást többen próbálták befogni, de a rettegő állat megállíthatatlan volt – írta a Szon.hu.

Egy üvegfal állította meg az elszabadult pónit Nagykállón – Fotó: Kerezsi Antal

Üvegfal vetett véget a póni vágtájának

A rémült ló végül a helyi rendezvényházhoz érve egy biztonsági üvegfalnak rontott. Az ütközés ereje akkora volt, hogy a hatalmas üvegtábla szinte felrobbant és darabjaira hullott.

A helyszínen tartózkodók közül szerencsére senki nem sérült meg, és csodával határos módon az állat is túlélte a balesetet. Bár a feje és a lába is vérzett, a gyorsan kiérkező állatorvos ellátta a sebeit, így a póni – bár sántikálva, de – a saját lábán térhetett haza gazdáival.

Milliós kár és rendőrségi nyomozás

Bár az ijedtség volt a legnagyobb, az anyagi kár is jelentős. Az önkormányzat műszaki szakértője már felmérte a pusztítást: a betört üvegfal pótlása több százezer forintba kerül, a speciális elem gyártása és beépítése pedig 3-5 hetet vesz igénybe.

A helyszínre a rendőrség is kivonult, jelenleg azt vizsgálják, hogyan szabadulhatott el az állat, és kit terhel a felelősség a balesetért. A lakók még mindig az események hatása alatt állnak; sokak szerint csak a vakszerencsén múlt, hogy a póni nem okozott súlyos közúti balesetet vagy gázolt el gyalogosokat vágtája során.

Megtalálták a parajdi sóbánya-katasztrófa felelőseit

A román SALROM vállalat két munkatársa a parajdi sóbányát sújtó katasztrófa ügyében összehívott meghallgatáson a hódokat tette felelőssé a történtekért.