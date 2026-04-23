Döbbenetes, miből akartak megélni a hatvani emberkereskedők

Hatvan térségében egy súlyos bűncselekmény-sorozat részletei kerültek napvilágra, amelyben a vádirat szerint egy többszörösen büntetett férfi 2016-tól kezdődően egy szervezett hálózatot működtetett, és nőket kényszerített prostitúcióra – írta a Heol.hu.

A hatóságok prostitúció és emberkereskedelem gyanúját vizsgálják

Kiszolgáltatott helyzetek kihasználva vonták be őket a prostitúcióba

Dr. Kenézi Diána helyettes sajtószóvivő ügyész közlése alapján a csoport különböző, de következetesen megtévesztő és erőszakos módszerekkel szervezte be áldozatait. Az első áldozat 2016-ban egy németországi takarítói álláshirdetés miatt került kapcsolatba a vádlottakkal. A kiutazás után azonban gyorsan kiderült, hogy szó sincs munkáról: már másnap közölték vele, hogy prostitúciót kell vállalnia. Amikor ezt visszautasította, fizikai bántalmazás érte, elvették az iratait, és gyakorlatilag kiszolgáltatott helyzetbe kényszerítették.

A nő végül engedett a nyomásnak, és a hálózat irányítása alatt Németország különböző városaiban, majd a járvány idején Magyarországon is dolgoztatva volt.

Egy másik nő 2018-ban szintén külföldi munkalehetőség ígéretével utazott ki Németországba, ezúttal konyhai állást remélve. Érkezése után közölték vele, hogy valójában szexuális szolgáltatások nyújtása lesz a „feladata”, a bevételt pedig teljes egészében el kell adnia a szervezetnek.

A vádirat szerint a futtatók tudatosan kihasználták az áldozat sérülékeny élethelyzetét, így nem tudott érdemben ellenállni.

A harmadik áldozat 2019-ben került kapcsolatba a hálózat egyik tagjával élettársi viszony révén. A férfi érzelmi kötődést és közös jövőt ígérve vette rá a nőt arra, hogy prostitúcióból teremtsenek anyagi biztonságot, miközben a bevételeket ő irányította. A nő családi terhei és anyagi nehézségei tovább szűkítették a mozgásterét. Később belföldön és több nyugat-európai országban is dolgoztatva volt.

A hálózat tagjai a bevont nőket szigorú kontroll alatt tartották: ők döntöttek a munkavégzés helyéről, idejéről és feltételeiről is. A bevételeket elvették, a sértetteknél csak minimális összegek maradtak, kizárólag a fenntartásukhoz szükséges mértékben.

A Heves Vármegyei Főügyészség emberkereskedelem és kényszermunka minősített esete miatt öt személlyel szemben emelt vádat. A visszaeső fővádlott beismerése esetén az ügyészség 8 év szabadságvesztést és 8 év közügyektől eltiltást indítványoz. A többi vádlott szintén hosszú, letöltendő büntetésre számíthat.