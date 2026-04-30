pucér kislány

Pucér kislányokat fotózgatott egy pécsi férfi

Angliából indult, a Nagykőrösi úton ért véget a hajsza egy 50 éves, pécsi férfi után. A brit rendőrök Blackburnben figyeltek fel rá, amikor pucér kislányokat próbált lencsevégre kapni. A mobilja ennél sokkal durvább titkokat rejtett: meztelen gyerekekről készült videókat, hátizsákjában pedig kislány bugyik voltak.
pucér kislánygyermekpornográfiapécsikr nnibudapestenmagyar rendőrségkészenléti rendőrség nemzeti nyomozó irodakislányrendőrgyerek

Az egész ügy Angliából indult. A brit rendőrök Blackburnben kiszúrtak egy 50 éves, magyar férfit, aki gyanúsan viselkedett kisgyerekek közelében. Amikor lefoglalták a telefonját, kiderült, hogy miért. A készüléken ugyanis több 2024-es felvételt is találtak. Mindegyiken pucér kislányok szerepeltek. A nyomozók számára akkor vált egyértelművé, hogy magyar szál is van az ügyben, amikor az egyik felvételen magyarul szólalt meg a gyerek a police.hu oldalon olvasható információk szerint.

Pucér kislányokról készített felvételeket egy pécsi férfi, a brit rendőrök buktatták le
Fotó: Youtube/Magyar Rendőrség 

A Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda (KR NNI) gyermekvédelmi szakemberei azonnal munkához láttak. Rájöttek, ki van a felvételen. Kiderült, hogy a kislány mindössze 8 éves volt, amikor forgattak.

Kattant a bilincs a pucér kislányokat videózó, fotózó férfi csuklóján

A pedofil április 27-én, Budapesten fogták el. Munka miatt jött a fővárosba, amikor a Nagykőrösi úton lecsaptak rá a rendőrök. Ami ezután történt, még a tapasztalt nyomozókat is sokkolta.

A férfi hátizsákjából több kislány használt bugyija került elő.

Ezeket és az újabb mobiltelefonját is lefoglalták a rendőrök. A készülék tartalmát már szakértők vizsgálják.

Bár a férfi a kihallgatásán mindent tagadott és nem tett vallomást, a múltja sötét titkokat rejt. 

Magyarországon már folyamatban van ellene egy másik eljárás gyermekpornográfia miatt, amihez most ez az újabb ügy is hozzávehető. A bíróság tegnap elrendelte a pécsi férfi letartóztatását, így a nyomozás befejezéséig biztosan rácsok mögött marad.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár 

  • szóbeli bántalmazás, 
  • lelki bántalmazás, 
  • fizikai bántalmazás, 
  • szexuális erőszak,
  • csalás, 
  • online csalás áldozata, 

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is. 

 

