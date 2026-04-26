Drámai percek a Somlón: mentőhelikopter is érkezett a quadbalesethez

Komoly riadalmat keltett egy quadbaleset a Somlón, ahol a délutáni órákban történt a szerencsétlenség. A helyszínre rövid időn belül több mentőegység is megérkezett, köztük az ajkai ügyeletes esetkocsi, sőt a gyors beavatkozás érdekében mentőhelikoptert is riasztottak – írta a Veol.hu.

Egy pillanat alatt következett be a quadbaleset

Fotó: Ajkamentők

A quadbaleset után azonnali és gyors reakcióra volt szükség

A quadbaleset körülményei egyelőre nem teljesen tisztázottak, de annyi biztos, hogy a terep és a jármű sajátosságai komoly kockázatot rejtenek. A quadok nagy sebességre képesek, miközben stabilitásuk korlátozott, így egyetlen rossz mozdulat is elég lehet ahhoz, hogy a vezető elveszítse az irányítást.

Sajtóértesülések szerint két ember is megsérült a balesetben. Az egyikük súlyos állapotba került, míg a másik könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet. A sérülteket gyors ellátás után kórházba szállították.

A mentőegységeknek nem sokkal korábban egy másik ijesztő esethez is ki kellett vonulniuk a közelben. Noszlopon szintén baleset történt, ahol egy sérültet kellett kórházba szállítani, Nyíregyházán pedig öten, köztük gyerekek is sebesültek a karambolban.