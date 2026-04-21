Már a Balatonnál sem lehet biztonságosan bulizni? Így járhat, ha nem vigyáz

A Kaposvári Járási Ügyészség rablás miatt emelt vádat három fiatalkorú fiú és egy fiatal felnőtt ellen, akik egy balatoni szórakozóhely mosdójában támadtak rá egy korábban megismert fiatal férfira – áll az Ügyészség.hu oldalán.

A rablás helyszíne a balatonlellei szórakozóhely mosdója, ahol az elkövetők támadtak

Fotó: Magyarország Ügyészsége

Balatonlellei diszkóban történt rablás

A történet még 2025 nyarán, egy vonatúton kezdődött, ahol a fiatalok beszélgetésbe elegyedtek az áldozattal, és megegyeztek, hogy később együtt mennek szórakozni. A találkozóra Balatonlellén került sor, de a hangulat hamar megváltozott:

az elkövetők viselkedése ellenségessé vált, így az áldozat inkább külön folytatta az estét.

Később ugyanabban a diszkóban újra összefutottak. Ekkor az egyik elkövető a férfi mosdóba irányította az áldozatot, ahol a többiek már várták.

A helyiségben körbevették, majd egyikük egy rugós kést szorított a nyakához, miközben pénzt követeltek tőle. Miután az áldozat közölte, hogy nincs nála, átkutatták a zsebeit, amiben készpénzt találtak.

Ezt követően egyikük meg is rúgta, hogy további értékeket adjon át. Végül az övtáskáját is átnézték, ahonnan cigarettát és parfümöt vettek el, utóbbit helyben használták is, majd elhagyták a helyszínt. Az áldozat csak később tudott segítséget kérni, ezt követően a rendőrség még aznap hajnalban elfogta az elkövetőket.

Az ügyészség a három fiatalkorúval szemben javítóintézeti nevelést, felnőtt társukkal szemben pedig letöltendő szabadságvesztést indítványozott a Fonyódi Járásbíróságnak.

