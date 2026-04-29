Börtönbe vonulása előtt még rabolt egy utolsót Miskolcon

Van, aki csendben várja a büntetését és van, aki még előtte is kockáztat. A rablás miatt most egy férfi áll bíróság elé, aki két héttel a börtönbe vonulása előtt döntött úgy, hogy még gyorsan pénzhez jut. A történet még 2024 májusának végén játszódott Miskolc belvárosában. A férfi kiszúrt egy mit sem sejtő nőt az utcán, majd hirtelen ötlettől vezérelve elhatározta, hogy megszerzi a táskáját. Amikor elhaladt mellette, visszafordult, megragadta a nő karján lógó táskát, és erőből rángatni kezdte – írta a Boon.hu.

A nyílt utcán történt a rablás

Fotó: Pixabay (Illusztráció)

Egy utolsó rablás még a börtön előtt

A második rántásnál a támadó meglökte a sértettet, aki ettől elesett. A férfi ekkor már meg is szerezte a zsákmányt. A táskában készpénz, bankkártya, iratok és egy mobiltelefon is volt.

De nem sokáig tartotta meg a telefont, ugyanis később 15 ezer forintért eladta egy ismerősének, aki nem tudta, honnan származik a készülék. A megtámadott nő szerencsére könnyebb sérülésekkel megúszta az esetet.

A történetnek azonban súlyos következményei lettek. A férfi már eleve büntetett előéletű volt és éppen egy korábbi ítélet miatt készült börtönbe vonulni. Ez az újabb bűncselekmény viszont tovább rontotta a helyzetét.

Az ügyészség börtönbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott, ráadásul a vádlott nem számíthat feltételes szabadlábra helyezésre sem.

A börtönből érkezett az a hír is, hogy az évek óta húzódó darnózseli hentes neve ismét reflektorfénybe kerüljön, miután hivatalosan is elrendelték a perújítást.