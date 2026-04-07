Megerőszakolt és kirabolt egy nőt a büntetett előéletű férfi

Az Ügyészség.hu közleményében az áll, hogy a férfi 2025 márciusának egyik éjszakáján Miskolcon, egy autóbuszon ismerkedett meg a nővel. Miután leszálltak és egy sötét utcaszakaszra értek, a férfi egy 7 cm pengehosszúságú késsel fenyegetve szexuálisan bántalmazta áldozatát. A sértett ezt követően elhagyta a helyszínt, de a vádlott utánament, majd követelte a telefonját, amit egy hirtelen mozdulattal kikapott a nő kezéből. A rablás áldozata vissza akarta kérni a készüléket, azonban a férfi közölte vele, hogy ne menjen utána, mert leszúrja.

Szexuális erőszak és rablás miatt kell felelnie a büntetett előéletű férfinak

Fotó: illusztráció/MI által generált kép

Az ügyészség a büntetett előéletű, letartóztatásban lévő férfival szemben fegyházbüntetést és közügyektől eltiltást indítványozott.

Rablás a nagykátai vasútállomáson

Április 3-án hajnalban egy 29 éves nő és egy 28 éves férfi kiszemelt egy 42 éves férfit a vasútállomáson. Nem sokáig húzták az időt: az áldozatot a mosdóba kísérték, ahol a páros férfi tagja többször fejbe rúgta, amitől a férfi földre esett. Ekkor elvették a pénzét és a telefonját. A bántalmazás csak könnyű sérülésekkel járt, a rendőrök viszont nem hagyták annyiban.