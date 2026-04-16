Brutális rablás: baltával támadtak a férfira, majd az utcán verték össze

Brutális támadás történt Jászkiséren, ahol egy férfira saját otthonában törtek rá éjszaka. A rablás során a támadók baltával érkeztek, majd az utcára menekülő áldozatot is összeverték – írja a Szoljon.hu.

Rácsok mögé kerültek a brutális rablás elkövetői

Rablás: baltával törtek rá a férfira

A vádirat szerint az elkövetők 2024 januárjában, éjjel három órakor érkeztek a sértett jászkiséri otthonához. A nő – aki korábban a férfi párja volt – bejutott a házba, majd veszekedni kezdett vele. Eközben társa, aki baltával érkezett, lekapcsolta az áramot, a bejárati ajtóba vágta a fegyvert, és pénzt követelt. A férfi megpróbált elmenekülni, kiugrott az ablakon, majd az udvarról egy bottal védekezve az utcára jutott.

A támadók azonban utána mentek, a földre rántották, és ütni, rúgni kezdték, miközben folyamatosan pénzt követeltek tőle. Ezalatt a banda másik két tagja átkutatta a házat, de végül mindössze mintegy 40 ezer forint értékű zsákmánnyal távoztak. A férfi könnyebb sérülésekkel élte túl a támadást.

Jogerős ítélet született az ügyben

A Szolnoki Járási Ügyészség vádemelését követően a Jászberényi Járásbíróság tárgyalta az ügyet.

A két fiatalkorú vádlott beismerte a bűnösségét, ezért őket már korábban elítélték: a nőt két év, míg a fiút három év javítóintézeti nevelésre. A két idősebb férfi azonban tagadta a bűncselekményt, így esetükben külön eljárás zajlott.

A Szolnoki Törvényszék másodfokú ítélete nyomán 2026. április 8-án jogerősen lezárult az ügy.

A bíróság az elsőrendű vádlottat 8 év 6 hónap, a negyedrendű vádlottat 7 év 6 hónap fegyházbüntetésre ítélte, és több évre eltiltotta őket a közügyektől.

Az ítélet lényegében helybenhagyta az elsőfokú bíróság döntését, így a brutális jászkiséri rablás ügyében végleg pont került a történet végére.

