Kamu temetéssel szedték le az áldozatokat, majd késsel fenyegetőztek

Egy brutális bűnsorozat tartotta rettegésben Kunmadaras lakóit, ahol egy férfi és társa válogatás nélkül támadtak védtelen emberekre. A rablás során a támadó saját gyermeke haláláról hazudva csalt ki pénzt áldozataitól – írja a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei hírportál, a Szoljon.hu.

Kattant a bilincs a rablások elkövetőin

Fotó: Illusztráció/123RF

Rablás Kunmadarason, brutális módszerekkel támadtak

A bűncselekmények 2025. június 4-én kezdődtek, amikor a páros fényes nappal betört egy kunmadarasi házba. Miközben a nő átkutatta a lakást, a férfi egy székre lökte az ott tartózkodó férfit.

Tíz percen át tartotta fogva és megöléssel fenyegette, miközben 80 ezer forintot vett el tőle. Ezután további 40 ezer forintot követelt, és egy konyhakéssel hadonászva próbálta megfélemlíteni áldozatát, akinek végül sikerült elmenekülnie.

2026 februárjában a férfi újabb módszerhez folyamodott. Egy helyi nőt keresett fel azzal, hogy meghalt a gyermeke, és nincs pénze a temetésre.

A nő és testvére megszánták, és összesen 160 ezer forintot adtak át neki. Később kiderült, hogy a történet teljes egészében hazugság volt.

Idős embereket fenyegettek meg késsel

Alig két nappal később a páros ismét lecsapott, ezúttal két idős férfit szemeltek ki. A 64 éves és a 76 éves sértetteket szintén temetésre hivatkozva próbálták meg átverni.

Amikor nem kaptak pénzt, a férfi késsel fenyegette meg őket, és megöléssel riogatta az áldozatokat. Végül pénzt és élelmiszereket vittek el a lakásból. A rettegés ezzel nem ért véget. Március 28-án este a férfi ismét megjelent az idős férfiaknál, és rájuk törte az ajtót. Ezúttal 30 ezer forintot követelt, majd azzal fenyegetőzött, hogy testvéreivel visszatér, és megveri, illetve megöli őket. A sértettek a félelem hatására átadták a pénzt.

A hatóságok végül elfogták a 39 éves férfit és 44 éves társát. A bíróság döntött az ügyükben, a súlyos bűncselekmények miatt felelősségre vonják őket.

