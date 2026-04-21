Nem akármivel próbálkozott a kecskeméti Bonnie és Clyde

Halálosan megfenyegetett két fiatalt egy rendőrpáros még 2025. augusztus 10-én éjjel Kecskemét központjában. Mármint annak tűntek, valósági hatósági személyeknek, de nem azok voltak. Álrendőrnek öltözött egy férfi és egy nő, ez volt a nagy rablási terve a kecskeméti Bonnie és Clyde–nak a Baon.hu cikke szerint.

Rendőrnek adták ki magukat, ez volt a rablási terv

Forrás: Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség

A többszörösen büntetett páros szolgálaton kívüli rendőrként igazoltatta kiszemelt áldozatait. Elkérték a két fiatal okmányait, majd azt firtatták, lapul-e náluk pénz vagy cigaretta. Miután azt a választ kapták, hogy nincs náluk semmi ilyesmi, a férfi az ékszereikre nézett.

A nyakláncokat és a testékszereket követelte, közben azzal rémisztgette a fiatalokat, hogy megöli őket, ha nem adják át azonnal.

A fenyegetés megtette a hatását. A fiatalok odaadták az erőszakos rablónak, amit kért, ami után a férfi elzavarta őket onnan. Az áldozatok elrohantak és azonnal segítséget kértek, ami után a közelben lévő valódi rendőrök elfogták a rablókat. Még azelőtt, hogy elmenekülhettek volna, vagy talán pisloghattak volna. Ennek köszönhetően minden elvett érték hiánytalanul visszakerült a kirabolt fiatalokhoz.

A sörösüveges rablás

A kecskeméti Clyde-nak egy másik ügy miatt is bíróság elé kell állnia. A vád szerint 2025. április 27-én kora este odalépett egy lehúzott ablakú, parkoló autó sofőrjéhez, és fenyegetően pénzt követelt tőle, majd a kezében tartott sörösüveget a kocsi elé hajította. Amikor a férfi kiszállt, hogy inkább elmenjen onnan, a rabló még dühösebb lett. Trágár szavakat kiabált, megpróbálta megütni. Végül összeverekedtek.

Az autós zúzódásos sérüléseket szenvedett, amelyek 8 napon belül gyógyultak.

A Kecskeméti Járási Ügyészség a párost két rendbeli rablással vádolja, emellett a férfinak zsarolás kísérlete, továbbá könnyű testi sértés és garázdaság miatt is felelnie kell. A letartóztatott férfi, valamint a bűnügyi felügyelet alatt álló női társa ügyében a Kecskeméti Járásbírósághoz majd ítéletet.

Ez is érdekelheti: Fej nélküli magzatot találtak az újpesti rakparton

Sokkoló látvány fogadta azt a budapesti rendőrt, aki a Bodor utca magasságában a parton járkált bő száz évvel ezelőtt. Egy pár hónapos, megcsonkított magzatról szól a jelentése. Kattintson a részletekért!