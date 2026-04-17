Rablás Miskolcon: 3 és fél órán át, macsétával tartotta rettegésben áldozatait

Brutális támadás miatt indult eljárás egy miskolci férfi ellen. A rablás során a sértetteket órákon át tartották rettegésben – adta hírül a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei hírportál, a Boon.hu.

Rablás Miskolcon: macsétával tartotta rettegésben a családot

Fotó: Illusztráció (Efe Ersy/Pexels)

Rablás bozótvágó késsel

A rendelkezésre álló adatok szerint a férfi 2026. április 15-én a hajnali órákban jelent meg egy Miskolc területén található háznál, ahol hangos kiabálással hívta ki az ott élő férfit.

Amikor a sértett kilépett a házból, a támadó egy ürüggyel a kapuhoz csalta, majd hirtelen előrántott egy macsétát, és azt a nyakához szorította.

A megfélemlített férfi kénytelen volt beengedni őt az ingatlanba, miután az élettársától elkérte a kapukulcsot.

Három és fél órán át tartotta rettegésben őket

A gyanúsított ezt követően mintegy három és fél órán keresztül tartotta a házban a sértetteket. A fegyvert végig a férfi nyakához szorította, és többször megöléssel fenyegette őket.

A támadó folyamatosan pénzt és értékeket követelt, amelyeket a félelem hatására végül át is adtak neki.

A hatóságok szerint a cselekmény – bizonyítottság esetén – kétrendbeli, felfegyverkezve elkövetett rablás megállapítására is alkalmas lehet.

Letartóztatták, több ügyben is érintett lehet

A Miskolci Járásbíróság a bűncselekmény súlya és a várható büntetés miatt egy hónapra elrendelte a gyanúsított letartóztatását.

A döntés indoklása szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye, valamint az is, hogy a férfi szabadlábon hagyása esetén megfélemlíthetné a sértetteket, illetve veszélyeztetné a bizonyítást.

A hatóságok közlése szerint a gyanúsított ellen több más büntetőeljárás is folyamatban van, így az sem zárható ki, hogy újabb bűncselekményt követne el.

A bíróság 2026. május 17-ig rendelte el a letartóztatását, a döntés azonban egyelőre nem végleges – közölte a Miskolci Törvényszék.

