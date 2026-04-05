Elképesztő módon raboltak ki egy férfit Nagykátán

Egy hajnalba csúszott találkozás erőszakba torkollt Nagykátán. A rablás során az áldozatot a vasútállomás mosdójába vitték, ahol megverték és elvették mindenét.
Nem unatkoztak a rendőrök hajnalban Nagykátán. Két ember úgy döntött, hogy a beszélgetés után inkább rablással zárja az estét – írta a Blikk.hu.

A rablás előtt a támadók a mosdóba csalták az áldozatot, majd bántalmazták és kifosztották
Rablás történt a nagykátai vasútállomáson

Április 3-án a hajnali órákban egy 29 éves nő és egy 28 éves férfi kiszemelt egy 42 éves férfit a vasútállomáson. Nem sokáig húzták az időt: a kiszemelt áldozatot a mosdóba kísérték, ahol a páros férfi tagja többször fejbe rúgta, amitől a férfi földre esett. Ekkor elvették a pénzét és a telefonját. A bántalmazás végül csak könnyű sérülésekkel járt. A rendőrök viszont nem hagyták annyiban. 

Gyors adatgyűjtés, a tanúk kihallgatása és a kamerák átnézése eredményre vezetett. Egy napon belül meg is volt a két gyanúsított, csak épp addigra eltűntek, mint a fizetés hó végén. Jött is a körözés.

A párost végül április 4-én este fogták el Budapesten, a Keleti pályaudvar közelében egy igazoltatás során. Ezt követően a kapitányságra vitték őket, ahol őrizetbe vették és gyanúsítottként hallgatták ki őket, végül kezdeményezték letartóztatásukat.

 

