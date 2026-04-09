Kedden délelőtt két elkövető megtámadott egy idős nőt a XIII. kerületi Lehel téren, majd a dulakodást követően elvették a táskáját, benne a pénzével és az irataival – értesült az Origo.hu. Úgy tudjuk: az áldozat a rablótámadást követően kórházba került. Az értesüléseink kapcsán a Budapesti Rendőr-főkapitánysághoz (BRFK) fordultunk kérdésekkel.

A Lehel téri vásárcsarnok mellett található aluljáróban történt rablótámadás kedden délelőtt 11 órakor

A rendőrség válaszában megerősítette, hogy megtörtént az eset, amelyről információink szóltak.

2026. április 7-én 11 óra körül egy nő és egy férfi a Lehel téri aluljáróban megtámadott egy asszonyt, majd elvették a táskáját, benne a pénzét illetve az iratait. A rendelkezésre álló adatok szerint a sértett 8 napon belül gyógyuló (könnyű) sérüléseket szenvedett”

– írta kérdésünkre a BRFK.

Hozzátették: a XIII. Kerületi Rendőrkapitányság rablás bűntett gyanúja miatt indított eljárást. Az egyik feltételezett elkövetőt a rendőrök azonosították, ellene elfogatóparancsot adtak ki, a további elkövetők azonosítása, illetve felkutatása folyamatban van.

Az egyik feltételezett elkövető a 39 éves B. István volt, akinek körözési adatlapja ide kattintva elérhető.