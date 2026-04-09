Ragadozó támadta meg a híres magyar színésznőt

A történet kilenc évvel ezelőtt kezdődött, amikor Dzsupin Ibolyáék befogadtak egy gazdátlan macskát. A szeretetéhes ragadozó hamar belopta magát a Família Kft. egykori sztárja és férje szívébe. Aztán kismacskákat is ellett, amelyek közül egy fekete kölyköt megtartottak.

Dzsupin Ibolya, aki házi ragadozó támadásának áldozata

Fotó: Kunos Attila

Nem először támadott emberre a kis ragadozó

Nagyjából egy hónappal ezelőtt már komoly bajt okozott a fekete macska, amikor csaknem átharapta Ibolya férjének a tenyerét.

A férfi tetanuszoltást és antibiotikumot kapott, később viszont fel kellett nyitni a sebét, hogy az elfertőződött szöveteket eltávolítsák belőle.

A harapás miatt akkor elmaradt a cicák esedékes oltása, ezért néhány nappal ezelőtt úgy döntöttek, pótolják. Arra számítottak, hogy ezúttal minden rendben megy majd, de egészen másként alakult. A színésznő is macskatámadás áldozata lett.

„Az anyacicával nem volt gond, de Kormi bebújt a garázs egyik sarkába, és csak nehezen sikerült onnan kicsalogatni. Mikor végre sikerült, meg akartam fogni, mire ő azonnal támadott. Szinte pontosan ugyanott, ahol a férjemet, engem is harapott és karmolt.

Egyszerűen nem tudjuk, mitől változott meg a viselkedése, és lett ilyen vad. Érthetetlen. Még péntek este bementünk a baleseti ügyeletre, ahol fertőtlenítés, kötözés és egy tetanuszoltás után hazaengedtek minket. Másnap reggelre viszont a kezem dagadni kezdett, a gyulladást jelző piros csík egészen a hónom aljáig kúszott fel, rázott a hideg, és lázas lettem.

Természetesen ez mikor máskor, mint hétvégén történt. Reggel újfent rohantunk a baleseti sebészetre, ahol én is kaptam antibiotikumot és az is kiderült, hogy az én sebemet is fel kell tárni, illetve meg kell műteni. Az első három nap nagyon szörnyű volt, alig tudtam használni a kezemet” – idézte fel a Storynak háziállata támadásának részleteit a színésznő.

