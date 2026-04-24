Rejtély, hová tűnhetett a lett férfi azután, hogy állítólag kihallgatták a komlói rendőrök

Senki sem tudja, hol van most a 27 éves lett férfi, Viktor S. Rokona, Katrina szerint a rejtélyes eltűnés előtt, március 12-én tanúként idézték be a Komlói Rendőrkapitányságra, de azt ő sem tudja, pontosan milyen ügyben és milyen minőségben hallgatták ki a nyomozók – írta meg a Blikk.

Rejtély, hová tűnt egy lett férfit, akit állítólag kihallgattak a rendőrök

„Úgy tudjuk, a komlói rendőrség elengedte, és még abban is segítettek neki, hogy kivigyék a helyi vasútállomásra, ahol felültették egy Budapest felé tartó vonatra. Azt nem tudjuk pontosan, március 13-án felkereste-e a Lett Nagykövetséget Budapesten, de nekünk azt mondták, ott kellett volna jelentkeznie.

Azóta azonban nincs hír róla, már közel hatodik hete, nem volt pénze, nem tudjuk hol van, van-e étele, segítségre szorul-e, teljes a bizonytalanság.

A lett hatóságoknak is tettünk bejelentést, a magyar rendőrségnek is, szerintünk már a külseje is más Viktornak, ha hat hete nem tudott borotválkozni, mosakodni, nagyon aggódunk érte. Imádkozunk, hogy élve, épségben előkerüljön, nagyon féltjük" – mondta a rokona a bulvárlapnak.

Egy rejtély nyomában

A Blikk április 20-án kérdéseket küldött a Baranya Vármegyei Rendőr-főkapitányságnak az ügyben. Akkor a lett férfi neve még nem szerepelt a rendőrség személykörözési listáján. A hatóság a komlói esetről személyes adatokra hivatkozva nem árult el részleteket, három nappal később azonban már azt közölték, hogy Viktort keresik.

„Valóban nem voltak még benne a rendőrség személykörözési rendszerében a lett férfi adatai, mi több, amikor a rokonok április közepén, több mint egy hónappal az eltűnés után minket megkerestek.

Még mi ajánlottuk nekik, azonnal tegyenek bejelentést a magyar rendőröknél is.

Sajnos több adatot a férfiről jelenleg mi sem tudunk, önkénteseink figyelik az utcákat, hajléktalanokat, pályaudvarokat, na meg a közösségi hálók eltűnt kereső csoportjait, hátha ráakadunk Viktorra" – közölte Nagy László eltűntkereső a lappal.

Vajon őt látták a fekete zsákkal?

Ha valóban történt valamilyen eljárási cselekmény a Komlói Rendőrkapitányságon, akkor tolmácsot is be kellett vonni, hiszen a magyar szabályok szerint egy külföldi állampolgárt tanúként is az anyanyelvén kell kihallgatni. A Blikk azonban Pécs környékén nem talált olyan lett tolmácsot, akit a rendőrség megkeresett volna az ügyben.

Az sem kizárt, hogy a hatóság a Lett Köztársaság Magyarországi Nagykövetségétől kért segítséget, a lap azonban a cikk megjelenéséig nem kapott választ a nagykövetségi titkárnak küldött kérdéseire.

Közben egy használhatónak tűnő bejelentés is érkezett az eltűnteket kereső közösségi oldalakra. Eszerint Viktort, vagy egy hozzá nagyon hasonló fiatal férfit öt napja láthatták Kelenföld és Budaörs között, a vasúti töltés mellett. A bejelentő szerint a Péterhegyi út kereszteződésének környékén, egy fekete zsákon aludt összekuporodva. Mire az eltűntkereső aktivisták kimentek a helyszínre, már sem a férfit, sem a zsákot nem találták ott.