Rejtélyes baleset: önálló életre kelt egy csuklós busz Miskolcon

Április 15-én fél kettő körül korlátnak csapódott egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Miskolcon, a Mésztelep utca és a Miskolctapolcai út kereszteződésében, az avasi Tesco közelében. Ezzel még nem volt vége a busz ámokfutásának. A rejtélyes baleset miatt forgalomkorlátozást rendeltek el – írta meg a Boon.hu.

A rejtélyes baleset főszereplője ez a csuklós busz

Fotó: Vajda János / Boon

Helyszíni értesülések szerint a sofőr felfigyelt egy műszaki hibára, ezért megállította a buszt, leszállította az utasokat, és utánuk ő maga is leszállt.

Az autóbusz feltehetően nem volt megfelelően rögzítve, mert elindult lefelé a lejtőn.

Átugratott a padkán, áthaladt a kereszteződésen, letarolta a korlátot, végül a vasúti pálya fölötti bozótos részen állt meg úgy, hogy az eleje a levegőbe emelkedett.

Nagyobb is lehetett volna a rejtélyes baleset

Nem sokkal később érkezett arra a vonat is, amely ezen a szakaszon csak ritkán közlekedik.

Ha a csuklós busz a becsapódás előtt nagyobb sebességet tudott volna felvenni, könnyen a sínekre zuhanhatott volna, éppen akkor, amikor a szerelvény odaér.

Műszaki hiba miatt történt az anyagi káros baleset fél 2 körül, a Mésztelep utcánál. Nem sérült meg senki, a műszaki mentés ideje alatt semelyik irányból nem lehet áthaladni az érintett útszakaszon"

– nyilatkozta a helyi lapnak Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

