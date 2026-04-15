Magyar Péter bejelentést tett a Barátság kőolajvezetékről

Rákos mutációt indíthat be ez a boltokban árult édesítő

Rejtélyes baleset: önálló életre kelt egy csuklós busz Miskolcon

2026. április 15. 17:39
Olvasási idő: 4 perc
Szerdán furcsa dolog történt Miskolcon. A rejtélyes baleset során egy menetrend szerint közlekedő járat sofőr és utasok nélkül csapódott korlátnak. Az önálló életre kelő csuklós busz ezután a vasúti pálya felé vette az irányt, pont jött a vonat.
Április 15-én fél kettő körül korlátnak csapódott egy menetrend szerint közlekedő autóbusz Miskolcon, a Mésztelep utca és a Miskolctapolcai út kereszteződésében, az avasi Tesco közelében. Ezzel még nem volt vége a busz ámokfutásának. A rejtélyes baleset miatt forgalomkorlátozást rendeltek el – írta meg a Boon.hu

A rejtélyes baleset főszereplője ez a csuklós busz
Fotó: Vajda János / Boon

Helyszíni értesülések szerint a sofőr felfigyelt egy műszaki hibára, ezért megállította a buszt, leszállította az utasokat, és utánuk ő maga is leszállt. 

Az autóbusz feltehetően nem volt megfelelően rögzítve, mert elindult lefelé a lejtőn.

Átugratott a padkán, áthaladt a kereszteződésen, letarolta a korlátot, végül a vasúti pálya fölötti bozótos részen állt meg úgy, hogy az eleje a levegőbe emelkedett. 

Nagyobb is lehetett volna a rejtélyes baleset

Nem sokkal később érkezett arra a vonat is, amely ezen a szakaszon csak ritkán közlekedik.

Ha a csuklós busz a becsapódás előtt nagyobb sebességet tudott volna felvenni, könnyen a sínekre zuhanhatott volna, éppen akkor, amikor a szerelvény odaér.

Műszaki hiba miatt történt az anyagi káros baleset fél 2 körül, a Mésztelep utcánál. Nem sérült meg senki, a műszaki mentés ideje alatt semelyik irányból nem lehet áthaladni az érintett útszakaszon" 

– nyilatkozta a helyi lapnak Zupkó Jázmin, a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőr-főkapitányság sajtóreferense.

A buszról videót is láthat, ha ide kattint.

Rejtélyes eltűnések Budapesten

Egy hete semmi hír róla: rejtély övezi a Dunába besétáló férfi eltűnését. Ha kíváncsi az új fejleményekre, ebből a cikkünkből megismerheti ezeket. Most pedig egy újabb sokkoló tragédia lóg a levegőben: családja hiába várta Reykjavíkban Hákon Tor Elmerst, mivel ő nem szállt fel a gépére. Az izlandi családapa Budapesten, a reptéren vált köddé. Erről pedig ide kattintva olvashat!

 

