Rejtélyes csomag repült ki a kocsiból, amit üldöztek a rendőrök

Április 16-án délelőtt a Bács-Kiskun vármegyében, a kiskunhalasi járőrök egy autót akartak megállítani, hogy ellenőrizzék. A sofőrt ez nem érdekelte, inkább menekülőre fogta. A rendőrök a nyomába eredtek. Ekkor történt meg az, hogy a kocsiból kirepült a „rejtélyes csomag” – írják a police.hu-n.

A rejtélyes csomag

Némi autósüldözés után a menekülőknek nem maradt egérútjuk. Meg kellett állniuk és szóba kellett elegyedniük a rendőrökkel. Kiderült, hogy három férfi utazott a kocsiban: egy 19, egy 26 és egy 29 éves. Nem sokkal később az is világossá vált a rendőrök számára, miért próbáltak meglógni előlük.

Ez volt a rejtélyes csomagban

A két fiatalabb férfi nem sokkal az autósüldözéses jelenet előtt Kecskeméten vásárolt 756 gramm kristályt, amelyet Kiskunhalason akartak eladni.

Feltehetően abban reménykedtek, hogy ha elhajtanak, és útközben megszabadulnak a drogtól, megússzák a lebukást. A tervük füstbe ment.

A 19 és a 26 éves férfit kábítószer-kereskedelem gyanúja miatt hallgatták ki, az idősebbiket őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását is.

A nyomozók már keresik a hálózat további szereplőjét, vagyis az sem úszhatja meg, aki a dílerektől drogot vett.

