Ilyen parádés tárgyalás ritkán van: lefizetett ügyészségről és bosszúról beszél a bíróságon az encsencsi rém

Sajátos védekezéssel állt elő a bíróságon a kettős gyilkossággal vádolt M. K., aki szerint az ügyészségnek bocsánatot kellene kérnie tőle a megalapozatlan vádak miatt. A férfi határozottan állítja, hogy sem DNS-minta, sem szemtanú nem köti őt a helyszínekhez, a vádakat pedig csupán egy ellene irányuló, lefizetett összeesküvés részének tartja az encsencsi rém – írta a Szon.hu.

Két idős asszony meggyilkolásával vádolják a encsencsi rémet

Ámokfutás és brutális kivégzések

M. K. bűnlajstroma megdöbbentően hosszú: emberkereskedelem, rablás és különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés is szerepel rajta. A legfrissebb vádirat szerint a fiatal férfi először a saját élettársát kényszerítette prostitúcióra, majd miután a nő megszökött tőle, rablóportyába kezdett.

2023 végén két, védekezésre képtelen, idős asszonyt is megtámadott.

Egyik áldozatát egy kalapáccsal verte fejbe a televíziójáért – a nő hetekkel később belehalt sérüléseibe. Másik áldozatával még kegyetlenebbül végzett: hatvanhétszer szúrta meg, majd elvágta a torkát, végül pedig rágyújtotta a házat, hogy eltüntesse a nyomokat.

Tagadás és különös vádaskodás

A tárgyaláson a férfi mindent tagadott. Sajátos védekezési stratégiája szerint az ügyészség összefogott ellene, és valójában egy ismerőse követte el a gyilkosságokat, aki csak rábízta az "ellopott szajrét".

Bár több bizonyítékon is megtalálták az áldozatok DNS-ét, a vádlott szerint ez nem igazol semmit.

Még a saját vakságát is eszközként próbálta használni: azt állította, egy rabtársa vakította meg a börtönben, de a vizsgálat az öncsonkítás lehetőségét sem zárta ki.

Torzult személyiség, tiszta tudat jellemzi a rémet

A szakértői vélemények lesújtó képet festenek az elkövetőről. Az elmeorvosok szerint az encsencsi rém nem elmebeteg,

hanem torzult erkölcsi érzékkel rendelkező, agresszív személyiség, aki csupán megjátssza az értelmi fogyatékosságot, hogy elkerülje a büntetést.

Mivel a férfi képtelen az együttérzésre és tetteit tiszta tudattal követte el, az ügyészség a legsúlyosabb büntetést, tényleges életfogytiglani szabadságvesztést indítványozott vele szemben.