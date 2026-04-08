Benkő Péter hiába próbálta megmenteni, kegyetlen rémmé vált sárisápi férfi

A vádirat szerint a börtönből frissen szabadult S. Zsolt előre eltervezte a 10 éves kislány megtámadását, akit iskolába menet figyelt ki. A férfi nemcsak fajtalankodni akart áldozatával, hanem a későbbi lebukástól tartva meg is próbálta megölni a gyermeket, ám a kislány ellenállása és az apa gyors érkezése megakadályozta a tragédiát. A bíróságon beismerő vallomást tett a rém, akire tettéért 23 év fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség – írta a Blikk.hu.

A kétségbeesett apa a polgármesterrel közösen eredt a kislány és az elmenekülő rém nyomába

A függöny mögött bujkált a sárisápi rém

Megdöbbentő részletek derültek ki a sárisápi kislány bántalmazásának tárgyalásán. A börtönből frissen szabadult S. Zsolt egy videóhívás közben csapott le áldozatára, akit egy kietlen területre vonszolt, ott fojtogatott és szexuálisan bántalmazott. A gyermek életét a lélekjelenléte mentette meg:

halottnak tettette magát, majd miután a támadó továbbvonszolta, a telefonos nyomkövető segítségével az apja és a polgármester rátaláltak.

A bíróságon a rém beismerte tettét, bár zavaros magyarázatokkal próbálta menteni magát. Az eljárás során Benkő Péter színművész is megszólalt, aki korábban munkát adott a férfinak, de elmondása szerint a vádlott életmódja és lopásai miatt végül elzüllött. Az ügyészség 23 év fegyházbüntetést indítványozott a férfi ellen, akit végül egy színházi függöny mögé bújva fogtak el a rendőrök.

Miközben a bíróságon a sárisápi rém tettei borzolják a kedélyeket