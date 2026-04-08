Itt vannak a legfrissebb számok! Magyar Péter ezt nem teszi ki az ablakba

rém

Benkő Péter hiába próbálta megmenteni, kegyetlen rémmé vált sárisápi férfi

Egy apa lélekjelenléte és egy telefonos követőalkalmazás mentette meg annak a kislánynak az életét, akit egy korábban börtönviselt támadó rabolt el három évvel ezelőtt. A hatóságok azonnal országos hajtóvadászatot indítottak, miután kiderült, hogy a gyermeket a menekülés előtt még sikerült megrontania a rémnek.
A vádirat szerint a börtönből frissen szabadult S. Zsolt előre eltervezte a 10 éves kislány megtámadását, akit iskolába menet figyelt ki. A férfi nemcsak fajtalankodni akart áldozatával, hanem a későbbi lebukástól tartva meg is próbálta megölni a gyermeket, ám a kislány ellenállása és az apa gyors érkezése megakadályozta a tragédiát. A bíróságon beismerő vallomást tett a rém, akire tettéért 23 év fegyházbüntetést indítványozott az ügyészség – írta a Blikk.hu.

A kétségbeesett apa a polgármesterrel közösen eredt a kislány és az elmenekülő rém nyomába
A függöny mögött bujkált a sárisápi rém

Megdöbbentő részletek derültek ki a sárisápi kislány bántalmazásának tárgyalásán. A börtönből frissen szabadult S. Zsolt egy videóhívás közben csapott le áldozatára, akit egy kietlen területre vonszolt, ott fojtogatott és szexuálisan bántalmazott. A gyermek életét a lélekjelenléte mentette meg: 

halottnak tettette magát, majd miután a támadó továbbvonszolta, a telefonos nyomkövető segítségével az apja és a polgármester rátaláltak.

A bíróságon a rém beismerte tettét, bár zavaros magyarázatokkal próbálta menteni magát. Az eljárás során Benkő Péter színművész is megszólalt, aki korábban munkát adott a férfinak, de elmondása szerint a vádlott életmódja és lopásai miatt végül elzüllött. Az ügyészség 23 év fegyházbüntetést indítványozott a férfi ellen, akit végül egy színházi függöny mögé bújva fogtak el a rendőrök.

Miközben a bíróságon a sárisápi rém tettei borzolják a kedélyeket, a művészvilág egy másik drámai hírre figyel, ugyanis Molnár Piroska rejtélyes és aggasztó üzenete miatt aggódnak barátai és kollégái.

 

