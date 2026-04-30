A kocsijába épített matracon rontotta meg a gyerekeket a nyíregyházi rém

A Nemzeti Védelmi Szolgálathoz 2025 végén jutottak el olyan információk, amelyek szerint egy 56 éves nyíregyházi férfi droggal kereskedhet. A gyanú szerint felnőtt nőknek, és kamaszlányoknak, vagyis gyerekeknek is adott el kábítószert szexért cserébe. Az NVSZ munkatársai utánajártak az ügynek, majd feljelentést tettek a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Rendőr-főkapitányságon, amiről a police.hu írt. A férfiról azt is feltételezik, hogy több együttlétet rögzített, a telefonján egyébként sok erotikus tartalmú fényképet és felvételt tárolt. A nyíregyházi rém az autóját is úgy alakította át, hogy bűnös életét szogálja: egy fa ágylapot és matracot szerelt bele. A gyanú szerint ezt is arra használta, hogy ott találkozzon a nőkkel.

Elfogták a nyíregyházi rémet

Az 56 éves férfit április 20-án fogták el, az akcióban az NVSZ és a Jonatán Közterületi és Támogató Alosztály munkatársai is részt vettek.

A nyomozók átkutatták az otthonát és az autóját is. Kábítószergyanús anyagokat, mérleget, digitális eszközöket, valamint egy engedély nélkül tartott gumilövedékes fegyvert találtak nála.

Szorgalmasan gyűjtögette a fotókat, felvételeket a nyíregyházi rém

Az első átnézéskor kiderült, hogy a lefoglalt eszközökön név szerint rendezett mappákban hatalmas mennyiségű, összesen 5 terabájtnyi adat lehet. Ez több tízezer fotót és akár 400–600 órányi felvételt jelenthet. Az NVSZ Kiberfelderítési Főosztálya elkezdte az adatok mentését és feldolgozását.

A mappanevek alapján arra számítanak, hogy további áldozatokat is azonosítani tudnak. A férfit gyermekpornográfia gyanújával őrizetbe vették, majd kezdeményezték a letartóztatását. A bíróság ezt el is rendelte.

