Rendkívüli

Lehull a lepel! Itt van a Tisza 7 minisztere

Váratlan!

Rendkívüli szünet jön az iskolákban, a legtöbb szülő nem is tud róla!

gyöngyös

Nem mindennapi emberek segítettek egy bajbajutott férfin Gyöngyösön

Egy idős férfi súlyos sérülésekkel földön fekve várta a segítséget Gyöngyös belvárosában április 17-én. A helyszínen tartózkodó rendőr azonnal felismerte a helyzet súlyosságát, és megkezdte az életmentő ellátást.
Gyöngyös belvárosában egy szabadnapos rendőr sietett egy súlyosan megsérült idős férfi segítségére április 17-én. A Heves vármegyei rendőrség beszámolója alapján a Gyöngyösi Rendőrkapitányság őrmestere, Fodor Nóra Katalin épp autóval haladt át a Koháry utca és a Kossuth Lajos utca kereszteződésénél, amikor észrevett egy mozdulatlanul fekvő idős férfit. Egy percig sem habozott – írta a Heol.hu.

A szabadnapos rendőr és járókelők együtt látták el a sérült férfit Gyöngyösön
A szabadnapos rendőr és járókelők együtt látták el a sérült férfit Gyöngyösön
Fotó: OMSZ

Gyors rendőri beavatkozás menthette meg a férfi életét

A férfi súlyos állapotban várta magatehetetlenül a segítséget. Fejsérülése vérzett, légzése nehézkes volt. A rendőr gyorsan felmérte a helyzetet, majd a jelenlévők bevonásával stabil oldalfekvésbe helyezték, miközben végig kapcsolatban maradtak a segélyhívóval. Pánik helyett higgadt, rutinos reakciók vitték előre az eseményeket.

Rövid időn belül egy szintén szabadnapos ápolónő is csatlakozott hozzájuk, így már ketten, szakmai tudással kiegészülve látták el a sérültet a mentők érkezéséig.

Amikor az Országos Mentőszolgálat munkatársai a helyszínre értek, átvették az ellátást, majd kórházba szállították a férfit további vizsgálatokra. 

Egy nyugodtnak induló hajnal pillanatok alatt fordult kritikus helyzetté egy Hajdú-Bihar vármegyei telephelyen, amikor egy körülbelül hatvanéves férfi hirtelen összeesett. A jelenlévők azonnal megkezdték az újraélesztést, miközben a mentésirányító utasításait követve próbálták stabilizálni az állapotát.

 

