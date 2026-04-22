Egy teljes napra átalakul a Városliget, fontos oka van a változásnak

Rendőr- és tűzoltónap várja az érdeklődőket a Városligetben, ahol egész napos programkavalkád, látványos bemutatók és interaktív élmények gondoskodnak a kikapcsolódásról minden korosztály számára – áll a Police.hu oldalán.

Forrás: BRFK Budapesti Rendőr-főkapitányság/Facebook

Rendőr- és tűzoltónap a Városligetben: látványos felvonulás és családi programok

A rendezvényt egy impozáns felvonulás vezeti fel. Reggel 08:30-kor indul a rendőrségi konvoj az I. kerületi Szent György térről, míg a tűzoltókonvoj a III. kerületi Flórián térről rajtol.

A járművek Budapest ikonikus útvonalain haladva érkeznek meg a Hősök terére, ahol zenekarokkal és díszegységekkel kiegészülve vonulnak tovább a Városligetbe.

A hivatalos megnyitót 10:00-kor tartják a nagyszínpadon, Budapest rendőrfőkapitánya és a Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság vezetője részvételével. A nap házigazdája Szécsényi András – Szecsó lesz. A Rendőr-színpad és a Rendőr-rét programjai között szerepelnek lovas bemutatók, intézkedéstaktikai és közelharc prezentációk, fegyveres díszelgő előadások, valamint motoros karüsszel is.

A látogatók megismerhetik a rendőri munka kulisszatitkait, és kutyás bemutatót is láthatnak. A délutáni programok között kórusfellépés, sztárvendég és látványos táncbemutató is helyet kap.

A Tűzoltó-színpadon sem marad el a szórakozás: gyermekműsorok, majorette fellépés, zenés produkciók és egy komplex mentési bemutató is várja a közönséget. A napot koncert zárja.

Interaktív élmények kicsiknek és nagyoknak

A rendezvény egyik legnagyobb vonzereje az interaktív programok sokasága. A gyerekeket akadálypályák, játékok, csillámtetoválás és ugrálóvár várja, míg a felnőttek testközelből ismerkedhetnek meg a rendőrségi és tűzoltósági eszközökkel. Kipróbálható többek között:

biztonsági öv szimulátor

tálcatűzoltás

füstsátor és füstszemüveg

VR élmények

bűnügyi technikai eszközök és nyomszakértés

Emellett régi rendőrségi felszerelések, modern technikai eszközök és pályaorientációs lehetőségek is bemutatásra kerülnek.

A programok egész nap folyamatosan zajlanak, így mindenki megtalálhatja a számára legizgalmasabb élményeket. A szervezők minden érdeklődőt szeretettel várnak egy tartalmas, élményekkel teli napra a Városligetben.