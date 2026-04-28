Most érkezett: új munkaszüneti nap jöhet a nyár közepén Magyarországon?

Megvan, kit jelöl a Fidesz parlamenti alelnöknek

Életveszélyesen rátámadtak a kecskeméti rendőrökre

Egy kecskeméti rendőri intézkedés váratlanul életveszélyes helyzetbe fordult, miután egy sofőr többször is a járőrök felé hajtott, miközben a hatóságok ellenőrzést próbáltak végrehajtani. A sofőr viselkedése miatt a rendőröknek azonnali reakcióval kellett félreugraniuk, hogy elkerüljék az ütközést, miközben az intézkedés tovább eszkalálódott.
Kecskeméten rendőri intézkedés közben súlyos incidens történt, amely során az intézkedő járőrök életveszélyes helyzetbe kerültek egy agresszívan viselkedő sofőr miatt – számolt be a Borsonline.hu.

A rendőrök intézkedés közben több lövéssel próbálták megállítani a járművet
Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Megpróbálta elütni a rendőröket a kecskeméti sofőr

A hatóságok 2026. április 23-án este egy út szélén álló járműhöz közelítettek, hogy ellenőrizzék a benne ülő férfit. A sofőr azonban a rendőrök megérkezésekor beindította az autót, majd hirtelen feléjük hajtott. A járőrök az utolsó pillanatban félreugrottak, ezzel elkerülve az elütést. A helyzet gyorsan elfajult. 

Az egyenruhások több lövéssel próbálták megállítani a járművet, a kerekekre célozva, de a sofőr így is továbbhajtott a megrongált autóval. Amikor a rendőrök újra megközelítették, a férfi ismét gázt adott, és újabb kísérletet tett arra, hogy elüsse őket, ezért ismét célzott lövések dördültek.

A jármű végül mozgásképtelenné vált. A sofőr ezt követően egy késnek látszó tárggyal szállt ki az autóból, majd a rendőrök intézkedés alá vonták és megbilincselték. A helyszíni ellenőrzés során kábítószergyanús anyagot is találtak a járműben. 

A férfi ellen több bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás, köztük hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint kábítószer birtoklása.

A hatóságok őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.

 

