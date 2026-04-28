Életveszélyesen rátámadtak a kecskeméti rendőrökre

Kecskeméten rendőri intézkedés közben súlyos incidens történt, amely során az intézkedő járőrök életveszélyes helyzetbe kerültek egy agresszívan viselkedő sofőr miatt – számolt be a Borsonline.hu.

A rendőrök intézkedés közben több lövéssel próbálták megállítani a járművet

Fotó: Pozsgai Ákos/BAON

Megpróbálta elütni a rendőröket a kecskeméti sofőr

A hatóságok 2026. április 23-án este egy út szélén álló járműhöz közelítettek, hogy ellenőrizzék a benne ülő férfit. A sofőr azonban a rendőrök megérkezésekor beindította az autót, majd hirtelen feléjük hajtott. A járőrök az utolsó pillanatban félreugrottak, ezzel elkerülve az elütést. A helyzet gyorsan elfajult.

Az egyenruhások több lövéssel próbálták megállítani a járművet, a kerekekre célozva, de a sofőr így is továbbhajtott a megrongált autóval. Amikor a rendőrök újra megközelítették, a férfi ismét gázt adott, és újabb kísérletet tett arra, hogy elüsse őket, ezért ismét célzott lövések dördültek.

A jármű végül mozgásképtelenné vált. A sofőr ezt követően egy késnek látszó tárggyal szállt ki az autóból, majd a rendőrök intézkedés alá vonták és megbilincselték. A helyszíni ellenőrzés során kábítószergyanús anyagot is találtak a járműben.

A férfi ellen több bűncselekmény gyanúja miatt indult eljárás, köztük hivatalos személy elleni erőszak, közúti veszélyeztetés, járművezetés eltiltás hatálya alatt, valamint kábítószer birtoklása.

A hatóságok őrizetbe vették, és kezdeményezték a letartóztatását.