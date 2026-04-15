Rejtély Budapesten: nyoma veszett egy hazánkban tartózkodó izlandi férfinek

A korábban a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen tanult, így Magyarországot kiválóan ismerő izlandi családapa esete több mint rejtélyes. Hákon Tor Elmers szombat este indult volna haza Izlandra, ám a gépre – eddig tisztázatlan okokból – nem szállt fel. A férfi az éjszakát és a vasárnapot is a Liszt Ferenc reptéren töltötte, majd este 8 óra körül váratlanul elhagyta a terminált, és elindult a város irányába – adta hírül a Blikk.

A budapesti Liszt Ferenc reptéren látták utoljára Hákon Tor Elmerst Fotó: Facebook

Senki nem tudja, hova mehetett a reptérről

Barátai rettegnek, szerintük Hákon zavart állapotban lehetett, és elveszíthette tájékozódási képességét. Félő, hogy az egyébként életvidám, hegyeket és tengert imádó férfi jelenleg azt sem tudja, hol van, és segítséget sem képes kérni.

Nem jelezte senkinek, hogy baj érte volna... teljesen elvesztettük a nyomát, lehetetlen elérni, a telefonja is néma”

– nyilatkozta kétségbeesetten a Blikknek a férfi egyik ismerőse.

Elmondták azt is, hogy a futballrajongó családapa megjelenése viking őseit idézi. Bár hatalmas Liverpool-szurkoló, barátai biztosak benne, hogy nem a csapat Paris SG elleni meccse miatt maradt le a járatáról, és a fővárosi sportbárokban sem látták drukkolni.

A rendőrség kezében a megoldás kulcsa

Az izlandi férfi eltűnése ügyében barátai már értesítették a magyar hatóságokat. Abban bíznak, hogy a repülőtér biztonsági kameráinak felvételei választ adnak a legégetőbb kérdésekre: mivel hagyta el a repülőteret és milyen irányba indult el a budapesti éjszakában? Információik szerint a rendőrség már vizsgálja a felvételeket.

Azt kérik, ha bárkinek bármilyen információja van Hákon Tor Elmers hollétéről, hívja a 112-es segélyhívó számot.

Fényes nappal, Budapest szívében tűn el egy marokkói fiatalember

A 26 éves Belkass Yacine április 5-én, vasárnap délután 15:25 körül a fővárosban, a Bálna épülete előtt a Dunába gyalogolt, azóta nem látták. A férfi ismerősei most a közösségi médiában keresnek szemtanúkat és videofelvételeket a történtekről.