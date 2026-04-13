Madárral ütközött a Wizz Air Budapest-Barcelona járata, azonnal visszafordult a repülőgép

A repülőgép hajtóművét érintette az az ütközés, amit a Wizz Air Budapest–Barcelona járata a felszállás után szenvedett el. Miután a pilóták elcsapták a madarat, azonnal a visszafordulás mellett döntöttek, majd hamarosan leszállhattak a Budapesti Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtéren – adta hírül a Borsonline.hu.

A felszállás után visszafordult a Wizz Air repülőgépe, miután madárral ütközött

Fotó: ALEKSANDER KALKA / NurPhoto

A repülőgépnek ki kell bírnia a hasonló ütközéseket

A szakértők szerint tavasszal gyakoribbak az ilyen esetek, mivel ilyenkor megélénkül a madarak mozgása. Úgy tudni, hogy az utasok cseregéppel folytathatják az útjukat, míg az ütközést elszenvedő Airbus A321neo műszaki ellenőrzése megtörténik.

A repülőtereken nem túl gyakoriak a hasonló incidensek, Budapesten és számos más helyen is hangágyúkkal, speciális csapdákkal és a zsákmányállatok - a rágcsálók - gyérítésével próbálják távoltartani a maradarakat.

A gép visszafordulás elsősorban elővigyázatosságból történik, mivel a repülők ellenállóak a hasonló ütközésekkel szemben. Ha pedig egy hajtómű ki is esik, akkor is biztonságosan képesek le- és felszállni.