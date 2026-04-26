2025 húsvétján egy pusztamonostori fiatal annyira felöntött a garatra, hogy elborult az agya. Amikor kiállt a háza udvarára és üvöltözni kezdett, a szomszédok rájöttek, hogy megint részeg, ami gyakran megesik vele. Ezúttal viszont az egész környék az őrjöngésétől volt hangos, úgyhogy kihívták a rendőröket. Amikor a férfi – aki nagyon bátorra itta magát – erre rájött, kikelt magából, és mindenkit megfenyegetett, akit látott – derül ki a TV2 Tények riporterének bíróságon forgatott helyszíni jelentéséből.

Elvágja a torkát és azon keresztül kihúzza a nyelvét - ezt mondta egy részeg férfi egy rendőrnek Pusztamonostoron 2025 húsvétján (illusztráció, MI-generált kép)

Semmi sem csillapította le ezt az "okos" embert, aki a piától abszolút gátlástalanná vált. Amikor a rendőrök megérkeztek, nem hellyel, étellel, itallal kínálta őket, ahogy egy rendes ember tenné egy normális portán, hanem hadakozni és fenyegetőzni kezdett velük.

Elvágom a torkod és azon keresztül kihúzom a nyelvedet"

– üvöltötte az egyik rendőrnek a "bátor hős", majd közölte, hogy megszúrkálja, megöli. Ezzel gyakorlatilag aláírta a saját ítéletét. Azt üzente vele, megérdemli, hogy elfogják és beültessék a kapitányságon a hűvösre. De ezzel még nem ért véget az idióta kálváriája. A férfi ugyanis annyira részeg volt, hogy menet közben megsérült, így a fogda helyett a kórházba kellett vinnie a rendőröknek. Természetesen ott sem hagyta abba a fenyegetőzést.

Azt ordibálta: neki senki sem parancsol és megöli a rendőröket.

A részeg ember szánalmas magyarázkodása nem hatotta meg a bírónőt

Nem meglepő módon, a bő nyállal fröcsögő részeg nem úszta mega kis produkciót. Eljárás indult ellene, most tartották az előkészítő ülést. A férfi azt hitte, megúszhatja a tárgyalást, ha azt mondja, semmire sem emlékszik és bocsánatot kér mindenkitől. A bírónőt ez nem hatotta meg, kitűzte a tárgyalás napját. Alighanem azt sem hitte el, amikor a kiabálós, fenyegetőzős, agresszív részeg azt magyarázta, ő csak egy évben egyszer szokott inni. A tárgyalóteremben halk kuncogás hallatszott.

A közelben élők elmondták a tévéseknek, hogy a férfivel mindig sok probléma volt.

Állandóan verekedik, kocsmába járkál, ugye minden nap be vannak rúgva, ha itthon vannak"

– mondta egy nő, igazolva, amit sejtettünk, hogy nem úgy van az, hogy egy évben egyszer önt fel a garatra az igazi feketeöves részeg.