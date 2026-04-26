2025 húsvétján egy pusztamonostori fiatal annyira felöntött a garatra, hogy elborult az agya. Amikor kiállt a háza udvarára és üvöltözni kezdett, a szomszédok rájöttek, hogy megint részeg, ami gyakran megesik vele. Ezúttal viszont az egész környék az őrjöngésétől volt hangos, úgyhogy kihívták a rendőröket. Amikor a férfi – aki nagyon bátorra itta magát – erre rájött, kikelt magából, és mindenkit megfenyegetett, akit látott – derül ki a TV2 Tények riporterének bíróságon forgatott helyszíni jelentéséből.
Semmi sem csillapította le ezt az "okos" embert, aki a piától abszolút gátlástalanná vált. Amikor a rendőrök megérkeztek, nem hellyel, étellel, itallal kínálta őket, ahogy egy rendes ember tenné egy normális portán, hanem hadakozni és fenyegetőzni kezdett velük.
Elvágom a torkod és azon keresztül kihúzom a nyelvedet"
– üvöltötte az egyik rendőrnek a "bátor hős", majd közölte, hogy megszúrkálja, megöli. Ezzel gyakorlatilag aláírta a saját ítéletét. Azt üzente vele, megérdemli, hogy elfogják és beültessék a kapitányságon a hűvösre. De ezzel még nem ért véget az idióta kálváriája. A férfi ugyanis annyira részeg volt, hogy menet közben megsérült, így a fogda helyett a kórházba kellett vinnie a rendőröknek. Természetesen ott sem hagyta abba a fenyegetőzést.
Azt ordibálta: neki senki sem parancsol és megöli a rendőröket.
A részeg ember szánalmas magyarázkodása nem hatotta meg a bírónőt
Nem meglepő módon, a bő nyállal fröcsögő részeg nem úszta mega kis produkciót. Eljárás indult ellene, most tartották az előkészítő ülést. A férfi azt hitte, megúszhatja a tárgyalást, ha azt mondja, semmire sem emlékszik és bocsánatot kér mindenkitől. A bírónőt ez nem hatotta meg, kitűzte a tárgyalás napját. Alighanem azt sem hitte el, amikor a kiabálós, fenyegetőzős, agresszív részeg azt magyarázta, ő csak egy évben egyszer szokott inni. A tárgyalóteremben halk kuncogás hallatszott.
A közelben élők elmondták a tévéseknek, hogy a férfivel mindig sok probléma volt.
Állandóan verekedik, kocsmába járkál, ugye minden nap be vannak rúgva, ha itthon vannak"
– mondta egy nő, igazolva, amit sejtettünk, hogy nem úgy van az, hogy egy évben egyszer önt fel a garatra az igazi feketeöves részeg.
Arra az esetre, ha a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei férfi mindent beismerne és lemondana a tárgyalás jogáról, az ügyész mértékes büntetést ajánlott.
Indítványozom, de a törvényszék a vádlottal szemben egy év 6 hónap börtön végrehajtási fokozatú szabadságvesztést szabjon ki, a közügyek gyakorlásától kettő évre tiltsa el"
– mondta, ami után a részeg fröcsögő elfogadta volna a felajánlott büntetést, de a bírónő ezt nem engedte. Tekintettel arra a nem elhanyagolható tényre, hogy az okos vádlott azt mondta, nem emlékszik semmire. Mert ugye, ha nem emlékszik, miért fogadná el a büntetést? Ha már lehet, hogy az egészből semmi nem igaz... Vagy igaz. Lehet, hogy hazudott és emlékszik mindenre? Nem várt fordulat lenne egy olyan fiataltól, aki csak részegen emberkedik.
