Hamarosan lezárulhat Révész Zsuzsa meggyilkolásának pere

Révész Zsuzsa neve az elmúlt időszak egyik legmegrázóbb hazai bűnügyével fonódott össze, amely most új szakaszába lépett. A Fővárosi Törvényszék előtt hamarosan megszülethet az a döntés, amely lezárhatja az ügy első szakaszát – írta a Bors.

Révész Zsuzsa lányát védte, amikor bekövetkezett a tragédia

Révész Zsuzsa történetének végzetes fordulata

Révész Zsuzsának, az RTL kommunikációs vezetőjének a 17 éves lánya Léda, egy külföldi utazás során került konfliktusba párjával, ami odáig fajult, hogy segítséget kért az édesanyjától. Az anya nem is habozott, útra kelt, hogy hazahozza a lányát. A történet azonban ezzel nem ért véget sőt, ekkor kezdett igazán súlyossá válni.

A vád szerint a férfi, Sz. Tamás nem tudta elfogadni a szakítást. Hazatért Magyarországra, majd olyan lépéseket tett, amelyek arra utalnak, hogy előre eltervezte a találkozást. A feltételezések szerint álruhát is beszerzett, hogy nőnek öltözzön, majd szobát is bérelt Budapesten, és egy előre kiválasztott helyen várakozott. Tudta, mikor és hol jelenhet meg az áldozat.

Esélye sem maradt

Amikor Révész Zsuzsa megérkezett, a férfi odalépett hozzá. A helyzet gyorsan elfajult, és a támadás olyan hirtelen történt, hogy a nőnek nem volt lehetősége megvédeni magát.

Tamás több késszúrással és hidegvérrel, előre megfontoltan végzett a televíziós szakemberrel.

A bírósági eljárás most olyan ponthoz érkezett, ahol akár már az előkészítő ülésen is ítélet születhet, amennyiben a vádlott beismerő vallomást tesz.

Egy másik eset is a közvélemény fókuszába került, miután egy pincében találták meg a húsvétkor eltűnt édesapa holttestét, és a gyanú egyértelműen az albérlőkre terelődött.