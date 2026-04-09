„Én öltem meg” – különös kegyetlenséggel gyilkolták meg az RTL kommunikációs vezetőjét

Egy fiatal férfi Budapesten végzett volt barátnője édesanyjával, egy televíziós szakemberrel. Az eset a fővárosi bíróság előtt új szakaszába lépett, a tárgyalás pedig júliusban folytatódik. A történet mögött egy törékeny, feszültségekkel teli párkapcsolat állt. A 17 éves Léda és Tamás kapcsolata veszekedésekkel, féltékenységgel és folyamatos szakításokkal volt terhelt. Tavaly októberben, egy hollandiai utazás során a konfliktus odáig fajult, hogy a lány édesanyjához fordult segítségért. Révész Zsuzsa, az RTL kommunikációs vezetője férjével együtt hazavitte Budapestre a lányát, de ezzel nem ért véget a történet – áll a Fővárosi Törvényszék tájékoztatójában.

Hidegvérrel végzett barátnője édesanyjával Révész Zsuzsa gyilkosa

Bíróság előtt Révész Zsuzsa gyilkossága

A vádirat szerint Sz. Tamás másnap Budapestre indult, ahol szobát bérelt, ruhákat vásárolt, amelyekkel elrejthette kilétét, és magával vitt egy kést is. Estére a volt barátnője lakóhelyéhez érkezett, egy bokros területen várakozott, tudva, mikor és hol jelenhet meg az áldozat.

Amikor Révész Zsuzsa megérkezett, a férfi odalépett hozzá. A nő nem tudott reagálni, a támadás hirtelen történt: a férfi több késszúrással végzett a sértettel. Ezt követően elmenekült, a kést elrejtette, majd elhagyta a fővárost.

A bíróságon Sz. Tamás beismerte tettét.

Én öltem meg. Vállalom a felelősséget a tetteimért, ahogyan azt mindig is tettem”

– hangzott el a Fővárosi Törvényszéken.

Ám vitatta, hogy előre kitervelte volna, és azt is, hogy különös kegyetlenséggel járt el. Állítása szerint eredetileg beszélni akart volna a lánnyal, a kést pedig saját öngyilkossági szándéka miatt vitte magával. A családnak még búcsúvideót is készített.