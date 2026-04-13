Ezért kellett leállítani a voksolást több szavazókörben is

Több szavazókörnél is aggodalmat keltettek azok a bejelentések, amelyek bomba elhelyezéséről szóltak. A hatóságok szerint a robbanószerkezetekről szóló értesítések nagy valószínűséggel egyetlen forrásból, mobiltelefonról érkeztek.
A rendőrség információi alapján több helyre is befutottak olyan bejelentések, amelyek szerint egy budapesti, valamint két vidéki szavazókörben robbanószerkezetet helyeztek el. A hatóságok szerint a hívások nagy valószínűséggel egy forrásból származtak, és mobiltelefonról érkeztek – írta a Borsonline.hu.

Rendőrségi ellenőrzést tartottak több szavazókörnél is, miután robbanószerkezet gyanújáról érkezett bejelentés
Robbanószerkezet miatt vizsgáltak át több szavazókört

A rendőrök minden érintett helyszínt átvizsgáltak, de sem robbanóanyagot, sem annak nyomát nem találták. Az ellenőrzések rövid ideig tartottak, és érdemben nem befolyásolták a szavazás menetét, amely a tűzszerészek munkáját követően zavartalanul folytatódott.

Az eset miatt a hatóságok eljárást indítottak közveszéllyel fenyegetés gyanúja miatt.

 

