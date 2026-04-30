Mutatjuk, hogy Budapest mely részét zárják le csütörtökön egy világháborús robbanótest miatt

A tűzszerészművelet idejére mintegy 200 méter sugarú körben lezárják és kiürítik az érintett területet. A feltételezett robbanótestet építési munkák során találták a XI. kerületi Infopark területén.
Építési munkák során egy feltételezett második világháborús robbanótestre bukkantak a főváros XI. kerületében, az Infopark területén. A tűzszerészművelet idejére a rendőrség csütörtök este 8 órától mintegy 200 méter sugarú körben lezárja és kiüríti az érintett területet – közölte a Magyar Honvédség tűzszerész ügyelete az MTI-vel.

Feltételezett robbanótestet találták Újbudán, az Infopark területén
Fotó: MTVA/Bizományosi: Róka László

Itt okozhat gondot a robbanótest

A lezárás érinti a Magyar Tudósok körútjának mintegy 250 méteres szakaszát, illetve az Infopark sétány mintegy 100 méteres szakaszát, valamint kiürítik az ELTE Lágymányosi Campus - Déli tömb nyugati részét; a BME I épületét, továbbá az MBH Bank épületét és a Lufthansa Systems Hungária épületét.

Két bombát is találtak Szombathelyen

Kiürítésre került sor kedden délután Szombathelyen, a Tóth István utcában. A lakóknak azért kellett elhagyniuk otthonaikat, hogy két második világháborús bombát hatástalanítsanak a tűzszerészek.

 

