Kíváncsi, mi történik akkor, ha egy elektromos rolleres és egy részeg sofőr találkozik?

Április 24-én a reggeli órákban egy autó vezetője Decs felől Őcsény irányába haladt, amikor nem tartotta be a megfelelő oldaltávolságot az előtte, azonos irányban közlekedő elektromos rolleres mellett – írta a Teol.hu.

Az esés következtében a rollerest kórházba szállították

Részeg sofőr ütötte el a rollerest

A jármű visszapillantó tükrével érintette az elektromos rolleres hátát, aki az ütközés következtében az úttestre zuhant, és súlyos sérüléseket szenvedett. Az eset miatt büntetőeljárás indult,

mivel a gépkocsivezető ittasan ült volán mögé

– közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.

Drasztikusan nőtt a rollerbalesetek száma

A tavaszi idő beköszöntével újra ellepték az utcákat az elektromos rollerek, ám a gyakori szabálytalanságok miatt szinte mindennapossá váltak a veszélyes közúti konfliktusok. Az autósok gyakran tehetetlenek a figyelmetlen vezetőkkel szemben, így a felelőtlen rollerhasználat egyre több balesethez vezet.