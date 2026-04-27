Kíváncsi, mi történik akkor, ha egy elektromos rolleres és egy részeg sofőr találkozik?

Április 24-én a reggeli órákban egy autó vezetője Decs felől Őcsény irányába haladt, amikor nem tartotta be a megfelelő oldaltávolságot az előtte, azonos irányban közlekedő elektromos rolleres mellett – írta a Teol.hu.
Részeg sofőr ütötte el a rollerest
A jármű visszapillantó tükrével érintette az elektromos rolleres hátát, aki az ütközés következtében az úttestre zuhant, és súlyos sérüléseket szenvedett. Az eset miatt büntetőeljárás indult,
mivel a gépkocsivezető ittasan ült volán mögé
– közölte a Tolna Vármegyei Rendőr-főkapitányság.
Drasztikusan nőtt a rollerbalesetek száma
A tavaszi idő beköszöntével újra ellepték az utcákat az elektromos rollerek, ám a gyakori szabálytalanságok miatt szinte mindennapossá váltak a veszélyes közúti konfliktusok. Az autósok gyakran tehetetlenek a figyelmetlen vezetőkkel szemben, így a felelőtlen rollerhasználat egyre több balesethez vezet.