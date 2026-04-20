Halálos iramban: itt a jó idő, előkerültek a rollerek

A szakemberek minden lehetséges fórumon a biztonságos közlekedésre intik a kétkeréken közlekedőket, mivel egy óvatlan mozdulat is végzetes ütközéshez vagy hatalmas bukásokhoz vezethet. A kockázatokra Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője is nyomatékosan felhívta a figyelmet a hétvégén, hangsúlyozva, hogy a roller használata közben is elengedhetetlen a fokozott körültekintés – írta a Szon.hu.

Itt a tavasz, előkerültek a rollerek

Drasztikusan nőtt a rollerbalesetek száma

Győrfi Pál mentőtiszt komoly figyelmeztetést adott ki a hétvégi jó idő előtt, látva az elmúlt hetek riasztó statisztikáit. Az adatok szerint az elmúlt tizennégy napban több mint kétszáz esethez hívtak mentőt az országban, a kiskorúakat érintő incidensek száma pedig a háromszorosára ugrott a tavalyi évhez képest.

A szakember a megelőzés fontosságára és a védőfelszerelések használatára szólította fel a közlekedőket:

Az elmúlt két hétben már több mint 200 rolleres balesethez riasztották a mentőket Magyarországon. A gyermekroller-balesetek száma 300 százalékkal nőtt meg a tavalyi év azonos időszakához képest. Úgyhogy itt az idő, hogy megint felhívjuk a figyelmet: hordjon mindenki bukósisakot!”

A mentőszolgálat hangsúlyozta, hogy az elektromos roller nagy sebessége miatt a bukások gyakran olyan súlyos sérülésekkel járnak, amelyeket a gyors orvosi segítség ellenére is nehéz túlélni.

Miért veszélyes a rollerezés? A legfőbb hibaforrások az aszfalton

Az elektromos rollerek elterjedése alaposan átírta a városi közlekedés szabályait, ám a népszerűséggel együtt a kockázatok is megugrottak. Íme a leggyakoribb szituációk, amelyek tragédiához vezethetnek:

A járdán száguldó rolleresek és a kiszámíthatatlanul mozgó gyalogosok találkozása folyamatos veszélyforrás. A túl nagy sebesség miatt egy hirtelen kilépő járókelőt szinte lehetetlen kikerülni;

A rollerek apró kerekei rendkívül érzékenyek az úthibákra. Egy kisebb kátyú, egy repedés vagy a nedves aszfalt pillanatok alatt megdobja a járművet, ami egy erősebb fékezésnél azonnali bukást eredményez;

Az autósok sokszor egyszerűen nem számítanak a semmiből, nagy sebességgel felbukkanó rolleresekre. A holttérben való haladás vagy az elsőbbség meg nem adása a kereszteződésekben az egyik leggyakoribb baleseti ok;

Mivel halk és kisméretű járművekről van szó, világítás és fényvisszaverők nélkül a rolleres éjszaka gyakorlatilag láthatatlan a többi közlekedő számára;

Bár csábító lehet ketten felállni egy eszközre, a roller egyensúlya ilyenkor felborul. A plusz súly miatt a kormányzás és a fékezés is kiszámíthatatlanná válik, ami szinte garantálja az esést egy hirtelen manővernél.

Az elektromos rollerek azonban nemcsak az utakon veszélyesek, ugyanis ezek a gépek hajlamosak töltés közben kigyulladni, ami jelentős anyagi kárt vagy akár halált is okozhat. Egy ilyen esetről ide kattintva olvashatnak bővebben.