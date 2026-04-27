Parkoló autókon állt bosszút a magánéleti válsága miatt elkeseredett férfi

Rongálás miatt áll bíróság elé a férfi, aki 2024. február 11-én éjszaka Nagykanizsán négy, utcán parkoló személygépkocsi szélvédőjét törte be – írja a Zaol.hu.

Rongálás miatt emeltek vádat a tatabányai férfi ellen

Németh Eszter, a Zala Vármegyei Főügyészség helyettes szóvivője arról tájékoztatta a hírportált, hogy a magánéleti válsága miatti elkeseredett 44 éves tatabányai férfi Nagykanizsán, a Babóchay utcában négy parkoló személygépkocsi – köztük volt felesége autójának – első szélvédőjét betörte.

A vádlott 60-80 ezer forint közötti kárt okozott a gépkocsik tulajdonosainak, mivel valamennyi szélvédőt cserélni kellett.

A Nagykanizsai Járási Ügyészség rongálás bűntette miatt emelt vádat a férfivel szemben.

Szétverték egy nyilvános illemhely fizetőautomatáját

Egy férfi különös módszerrel próbált pénzhez jutni Kaposváron. A sikertelen lopás során az elkövető egy fizetőautomatát kezdett ütni, abban bízva, hogy így pénzhez jut. A dolog azonban végül egészen másképp alakult.

