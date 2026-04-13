Megszólalt egy fekete lyuk – hátborzongató felvételek

Országgyűlési választás2026. április 12.
rendőr

Nem fogja elhinni, kit kellett újraéleszteni a választás napján

Váratlan esemény zavarta meg a választás menetét a X. kerület egyik szavazókörében április 12-én délután. A rosszullét miatt kialakult vészhelyzetben a helyszínen tartózkodók, valamint a kiérkező rendőrök és mentők gyors beavatkozása életet mentett.
Április 12-én délután három óra körül Budapesten, a X. kerület egyik szavazókörében hirtelen rosszullét szakította meg a választás menetét: egy idős, szavazatszámláló bizottsági tag esett össze – áll a Police.hu oldalán.

A X. kerületi szavazókörben történt rosszullét után rendőrök és mentők közösen segítették az újraélesztést Fotó: Police.hu
A X. kerületi szavazókörben történt rosszullét után rendőrök és mentők közösen segítették az újraélesztést
Fotó: Police.hu

Rosszullét miatt indult azonnali életmentés a szavazáson

A jelenlévők nem haboztak. Először egy bizottsági tag kezdte el az újraélesztést, majd két választópolgár vette át tőle a küzdelmet, miközben megérkezett a közelben szolgálatot teljesítő rendőri egység is. Darvas Sándor Dávid rendőr hadnagy azonnal bekapcsolódott az ellátásba, később a mentők vették át a beavatkozást és emelt szinten folytatták a mentést. A helyszínen Csiger Zsolt őrnagy segített az infúzió stabil tartásában.

Hosszú, nagyjából egy órán át tartó, összehangolt életmentés után a férfi keringése visszatért, és a mentők stabil állapotban kórházba szállították.

Az országgyűlési választások napját több választókerületben is apróbb, rendkívüli helyzetek színesítették. Ezek azonban egyik esetben sem kérdőjelezték meg a szavazás rendjét vagy tisztaságát.

 

Országgyűlési választás2026. április 12. Minden hír a választásról