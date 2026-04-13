Nem fogja elhinni, kit kellett újraéleszteni a választás napján

Április 12-én délután három óra körül Budapesten, a X. kerület egyik szavazókörében hirtelen rosszullét szakította meg a választás menetét: egy idős, szavazatszámláló bizottsági tag esett össze – áll a Police.hu oldalán.
Rosszullét miatt indult azonnali életmentés a szavazáson
A jelenlévők nem haboztak. Először egy bizottsági tag kezdte el az újraélesztést, majd két választópolgár vette át tőle a küzdelmet, miközben megérkezett a közelben szolgálatot teljesítő rendőri egység is. Darvas Sándor Dávid rendőr hadnagy azonnal bekapcsolódott az ellátásba, később a mentők vették át a beavatkozást és emelt szinten folytatták a mentést. A helyszínen Csiger Zsolt őrnagy segített az infúzió stabil tartásában.
Hosszú, nagyjából egy órán át tartó, összehangolt életmentés után a férfi keringése visszatért, és a mentők stabil állapotban kórházba szállították.
Az országgyűlési választások napját több választókerületben is apróbb, rendkívüli helyzetek színesítették. Ezek azonban egyik esetben sem kérdőjelezték meg a szavazás rendjét vagy tisztaságát.