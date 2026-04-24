Lehullt a lepel! Maffiacsaládból származik az egyik RTL-es celeb

Olyan harminc évvel ezelőtti bűncselekményekről rántotta le a leplet VV Sajti, amelyek mögött egy jól kiépített rendszer állt. Onnan tudott a kamionfosztogatásokról, hogy családilag érintett volt, gyakorlatilag egy maffiacsaládban nőtt fel a Blikk szerint. Az RTL-es celeb elárulta, hogy az édesapja nem egyedül tette, amit tett, bűntársai is voltak. Nemcsak a kamionsofőrök, hanem a feletteseik is tudtak a bűncselekményekről, sőt, egyesek részt is vettek a lebonyolításukban.

Maffiacsaládban nőtt fel az egyik RTL-es celeb, őszintén beszélt arról, mit csinált az édesapja a kilencvenes években

Kifosztották a kamionokat, és azokat a tévéket, videókat árulták a Teréz körúton lévő boltjukban, és aki kártyával fizetett, azzal még lehetett úgymond játszadozni. Én akkor ezeket nem tudtam, csak később, amikor elmondták. Ilyen dolgokból csináltak nagyon nagy pénzt”

– idézte fel faterja kétes ügyleteit a Creator TV-ben.

Mesés gyerekkor jutott az RTL-es celebnek a bűnöző apuka mellett

VV Sajti szerint gyerekként olyan anyagi biztonságban éltek, amelyben szinte bármit megkaphatott, amit csak szeretett volna. Édesanyját is drága ajándékokkal kényeztette az apja, a család pedig kívülről úgy tűnhetett, mintha kifogyhatatlan pénzforrásból élne.

Látszott is a családon, hogy van pénz, tehát amikor anno tudtál venni hárommillióért egy panellakást, akkor édesapám havonta vehetett volna kettőt-hármat kényelmesen, de ő inkább ruhákra, nőkre meg a Tippmixre verte el a pénzét nagyon csúnyán”

– mesélte a ValóVilágból ismert VV Sajti, aki nagyjából kilencéves volt, amikor apja bűnös üzletei elkezdtek összeomlani és ezzel ugrott a gazdagság. A család életében egy átverés hozta el a fordulópontot: az egyik rokon megelőzte az apját, és még előtte kifosztotta a kamiont, a bűnszervezet tagjai azonban így is rajta akarták behajtani a pénzt. Mivel nem tudott fizetni, a helyzet egyre fenyegetőbbé vált.

Próbálták behajtani tőle a pénzt, és ezután jöttünk mi, és mivel édesanyámat nem tudták megtörni, úgy voltak vele, hogy akkor jövök én, mert én vagyok a szeme fénye, úgyhogy onnantól kezdve jöttek az akciók kőkeményen. Nekem akkor biztonsági őröknek tűntek, de utólag belegondolva maffiózók voltak, akik védtek az iskolaajtó előtt, ahol bent voltam harminc gyerekkel, hogy biztosan ne jöjjön oda senki, és ne legyen probléma. Végül iskolát is kellett váltanom”

– emlékezett vissza VV Sajti, akinek az apja később Franciaországba szökött, és magára hagyta a családját.