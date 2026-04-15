Itt a vége, szívszorító vallomást tett Rubint Réka

Ahogy arról az Origo is írt, Rubint Réka egy ideje küzd a rákkal. Mellette áll Schobert Norbi, a férje és gyermekei apja. A fitneszgurut érthetően mélyen megviseli, amin a feleségének keresztül kell mennie – írta meg a Story.hu.

Rubint Réka

Komoly ultimátumot adott Schobert Norbinak a felesége

Norbi teljesen érthető módon összeomlott, hiszen én beteg lettem, miközben a cégét, élete munkáját a legbizalmibb emberei tönkretették, ellopták. De megmondtam neki, hogy vagy befejezi a rettegést, vagy valamelyikünk kiköltözik a házból. Éjszakánként a nappaliban aludtam, de jött utánam. Nagyon nehezen értette meg, hogy a gyógyulás folyamatában nekem nem jó a közelében lennem ennek a félelemenergiának, ami őt uralta. Muszáj volt a gyógyulásra koncentrálnom, meditálnom, nem tudtam még vele is foglalkozni, miközben online edzéseket is tartottam a hideg garázsban, hogy legyen miből élnünk. De csak jött és bújt. Mondtam neki, hogy akkor a kanapé másik végén aludhat"

– árulta el a Nők Lapjának adott interjújában Rubint Réka.

Elmondása szerint Norbika gyorsan helyre tette az apját: megmondta neki, hogy ha valóban szereti őt, nem önmagát sajnáltatja, hanem erős marad az édesanyjáért és mellette is. Úgy fogalmazott, másnapra mintha teljesen kicserélték volna a férjét. Visszatért a lendülete és az alkotókedve is. Bár időnként még meginog, és könnyek között kérleli, hogy ne hagyja őt itt. Szerinte óriási változás, hogy a férfi, akinek korábban szinte csak az anyagiak számítottak,

mára elkezdte őt igazán észrevenni, megérteni, és a maga tempójában fejlődni mellette.

Minden nehézség ellenére úgy látja, a kapcsolatuk ismét nagyot lépett előre.

Vége, elhagyták a barátai, a rákos Rubint Réka szomorú

Ó, nagy tanulás volt ez is. Amikor már nem pukkant a drága pezsgő, valahogy eltűntek a barátok. Még egy telefonhívásig sem jutottak. Nem kérdezték meg, hogy vagyok, pedig jól tudták, mi bajom. Három-négy házaspár maradt mellettünk, ők viszont jó eséllyel már örökre”

– tette hozzá a celeb.

