Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Fontos

Olvasta?

Itt a vége, szívszorító vallomást tett Rubint Réka

2026. április 15. 18:24
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Amikor már nem pukkant a drága pezsgő, valahogy eltűntek a barátok. Ezt mondta Rubint Réka, Schobert Norbi felesége, aki keményen küzd az életéért. Férjének pedig ultimátumot adott.
Link másolása
Vágólapra másolva!
Ahogy arról az Origo is írt, Rubint Réka egy ideje küzd a rákkal. Mellette áll Schobert Norbi, a férje és gyermekei apja. A fitneszgurut érthetően mélyen megviseli, amin a feleségének keresztül kell mennie – írta meg a Story.hu.

Fotó: MW Bulvár

Komoly ultimátumot adott Schobert Norbinak a felesége

Norbi teljesen érthető módon összeomlott, hiszen én beteg lettem, miközben a cégét, élete munkáját a legbizalmibb emberei tönkretették, ellopták. De megmondtam neki, hogy vagy befejezi a rettegést, vagy valamelyikünk kiköltözik a házból. Éjszakánként a nappaliban aludtam, de jött utánam. Nagyon nehezen értette meg, hogy a gyógyulás folyamatában nekem nem jó a közelében lennem ennek a félelemenergiának, ami őt uralta. Muszáj volt a gyógyulásra koncentrálnom, meditálnom, nem tudtam még vele is foglalkozni, miközben online edzéseket is tartottam a hideg garázsban, hogy legyen miből élnünk. De csak jött és bújt. Mondtam neki, hogy akkor a kanapé másik végén aludhat" 

– árulta el a Nők Lapjának adott interjújában Rubint Réka

Elmondása szerint Norbika gyorsan helyre tette az apját: megmondta neki, hogy ha valóban szereti őt, nem önmagát sajnáltatja, hanem erős marad az édesanyjáért és mellette is. Úgy fogalmazott, másnapra mintha teljesen kicserélték volna a férjét. Visszatért a lendülete és az alkotókedve is. Bár időnként még meginog, és könnyek között kérleli, hogy ne hagyja őt itt. Szerinte óriási változás, hogy a férfi, akinek korábban szinte csak az anyagiak számítottak, 

mára elkezdte őt igazán észrevenni, megérteni, és a maga tempójában fejlődni mellette. 

Minden nehézség ellenére úgy látja, a kapcsolatuk ismét nagyot lépett előre.

Vége, elhagyták a barátai, a rákos Rubint Réka szomorú

Ó, nagy tanulás volt ez is. Amikor már nem pukkant a drága pezsgő, valahogy eltűntek a barátok. Még egy telefonhívásig sem jutottak. Nem kérdezték meg, hogy vagyok, pedig jól tudták, mi bajom. Három-négy házaspár maradt mellettünk, ők viszont jó eséllyel már örökre” 

– tette hozzá a celeb.

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!