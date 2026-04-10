„Nem szeretnék a börtönben meghalni” – pofátlan indokkal kért kegyelmet a sárisápi rém

A 49 éves vádlott az utolsó szó jogán azzal próbált védekezni, hogy még tervei vannak az életben és nem akar a rácsok mögött meghalni. A Tatabányai Törvényszék azonban nem kegyelmezett a férfinak, aki alig tíz nappal korábbi szabadulása után, 2025 februárjában hidegvérrel támadt rá egy tízéves kislányra. Az ítélet szerint a sárisápi rém tette nem hirtelen fellángolás volt: a férfi előre kitervelte a támadást, és módszeresen cserkészte be áldozatát, mielőtt elhurcolta és megpróbálta megfojtani a gyermeket – írta a Kemma.hu.

Igazságtalannak tartja büntetését a sárisápi rém

Akár élete végéig rács mögé kerülhet a sárisápi rém

Húsz év fegyházbüntetésre ítélték első fokon azt a férfit, aki alig tíz nappal a szabadulása után egy 10 éves kislányra támadt Sárisápon. A vádlott az utolsó szó jogán nem bűnbánatot tanúsított, hanem a büntetését sokallta. Azzal érvelt, hogy a hírekben hallott gyilkosok kevesebbet kapnak, mint ő, miközben ő „be sem fejezte”, amit eltervezett.

Még voltak terveim, nem szeretnék börtönben meghalni”

– mondta a férfi, aki szerint igazságtalan a rá kiszabott húsz év.

A kislány lélekjelenléte mentette meg az életét

A bíróság kimondta: a férfi csak azért hagyta abba a fojtogatást, mert a kislány olyan kitartóan és hangosan ellenállt, hogy a támadó megijedt a lelepleződéstől. Végül a keresésére induló helyiek és rokonok érték tetten a férfit, aki elmenekült a helyszínről, de később elfogták.

A bíró az indoklásban hangsúlyozta: a társadalom felé azt az üzenetet kell küldeni, hogy egy gyermek szexuálisan érinthetetlen. Aki ezt megszegi, az nem számíthat kegyelemre.

Az ítélet részletei:

20 év fegyház, amiből nincs lehetőség korábbi szabadulásra;

Soha többé nem dolgozhat gyerekek közelében;

Több mint 3,2 millió forintnyi bűnügyi költséget kell megfizetnie.

Még nincs vége az ügynek

Az ítélet egyelőre nem jogerős. Míg a sárisápi rém és ügyvédje enyhítésért fellebbezett, az ügyészség még súlyosabb büntetést, tényleges életfogytiglant kér, hogy a férfi soha többé ne léphessen az utcára. A döntésig a vádlott letartóztatásban marad.