Ébredezik a bűnös sátorváros – videó

„Ahogy beköszöntött a jó idő, úgy sajnos újra ébredezik a Sátorváros is" – osztotta meg közösségi oldalán az egri Felsővárosi Polgárőrség a Heol.hu cikke szerint.

Az illegális Sátorváros lakói kétes elemek

Egyre többen jelennek meg, és ezzel együtt ismét nőnek a problémák a környéken. A videó magáért beszél"

– olvasható a posztban.

Ezért veszélyes a Sátorváros

A helyi polgárőrök arra utalnak a videó mellé írt szövegben, hogy az illegális Sátorváros lakói kétes elemek. Előszeretettel használnak kábítószert és követnek el valamilyen bűncselekményt részegen vagy drogoktól kábultan, miközben mindennap szeméthegyek között kelnek fel és hajtják álomra a fejüket. A sok hulladék pedig egészségügyi kockázatot is jelent.

Kérünk mindenkit, hogy fokozottan figyeljen környezetére, és jelezze, ha rendellenességet tapasztal. A rend és a biztonság közös érdekünk"

– zárták a soraikat.

Bajban van vagy tud olyanról, aki bajban van? Van segítség!

Ha Ön vagy a környezetében valaki krízishelyzetben van, hívja mobilról is a 116-123 ingyenes, lelki elsősegély számot!

Amennyiben Ön akár

szóbeli bántalmazás,

lelki bántalmazás,

fizikai bántalmazás,

szexuális erőszak,

csalás,

online csalás áldozata,

joga van a segítséghez! Jelentkezzen bármelyik rendőrkapitányságon, bármelyik Áldozatsegítő Központban vagy tegyen bejelentést a 112-es központi segélyhívó telefonszámon, de hívhatja a 0-24 órás áldozatsegítő vonalat, a 06 (80) 225-225-ös számot is.