Schobert Norbi: A Sátán és az Isten is, mindenki ellenem fordult

Pár nappal ezelőtt Rubint Réka drámai bejelentést tett: Közölte, hogy egy ritka daganatos betegséggel küzd, rákos. Bár csak most beszélt róla nyilvánosan, valójában négy éve harcol a gyilkos kórral. Szerettei végig mellette álltak. A gyerekek után most Schobert Norbi is megszólalt a TV2 Tények Pluszban, és olyan részleteket árult el, amelyek sokakat megrázhatnak.

Rubint Réka és Schobert Norbi

Fotó: BORS / Szabolcs László

Schobert Norbi nem akart tovább élni

A nehéz időszak nemcsak Rékát viselte meg, hanem a férjét is mélyen megrendítette. Schobert Norbi arról beszélt, hogy a diagnózis pillanata után lelkileg annyira összeomlott, hogy képtelen volt feldolgozni, amit hallott.

Amikor megkaptam a sztrókot a Covid-időszak alatt, egy évig nem voltam önmagam. Nem tudtam beszélni, mozogni, ráadásul a kollégáim becsaptak. Utána volt egy második sztrókom is. Akkor volt Rékának az első műtétje az onkológián, és volt három olyan nap, hogy feküdtem a Honvéd kórházban, a gyerekek egyedül voltak otthon a bejárónővel. Egyszerűen úgy éreztem, mintha a Sátán és az Isten is, mindenki ellenem fordult volna"

– mondta Norbi.

A helyzetet még súlyosabbá tette, hogy ekkorra már nemcsak Rubint Réka betegsége nehezedett rá, hanem úgy érezte, körülötte az egész élete darabokra hullik.

Nem akartam tovább élni”

– vallotta be, ugyanis meglehetősen sötét gondolatok gyötörték, annyira, hogy komolyan eljátszott az öngyilkosság gondolatával a celeb vállalkozó.

Fia húzta ki a mély lelki gödörből

Schobert Norbi arról is nyíltan beszélt, hogy eljött egy pont, amikor teljesen elveszítette a belső támaszait, és olyan gondolatokkal kellett szembenéznie, amelyekről egészen mostanáig nem beszélt.

A kórházban nekem nyugtatót írtak fel, elég sokat, és nem hatott. Este még rá is ittam, és feküdtem üveges szemmel, úgy, hogy folyt a nyál a számból. Minden jövőképem elveszett, úgy éreztem, hogy nem tudok innen felállni Réka nélkül, mert ő az én védőangyalom"

– vallotta be könnyes szemmel.

Fia, Schobert Norbi Jr. szerint Schobert Norbi abban az időszakban annyira maga alá került, hogy már az élet értelmét sem látta.

Apa küldött nekem egy üzenetet, amiben leírta, hogy ha anyával bármi történne, nem fog tudni tovább élni. És ha ő nem lesz, akkor nekünk kell Zalánt felnevelni”

– idézte fel a megrázó történetet.