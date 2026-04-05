Pokoli húsvétja van a halálra vert Sebestyén József családjának

Talán emlékeznek még, Sebestyén Józsefet, a kárpátaljai magyar embert tavaly júliusban egy kávézóból elhurcolták az orosz-ukrán háborúban nyakig benne lévő ukránok, majd kényszersorozás közben végeztek vele. Testvére, Sebestyén Márta, novemberben arról beszélt, hogy a 45 éves korában meggyilkolt férfinek sem katonai múltja, sem fegyverkezelési tapasztalata nem volt. Az is kiderült, hogy lett volna mód a kimenekítésére, és a magyar kormány mindenben segített a családjának, Zelenszkij kormányától viszont még egy részvétnyilvánítás sem érkezett hozzájuk. Most pedig azt írja a Bors, hogy húsvétkor felszakadtak a sebek.
Idős szülei nap mint nap lejátsszák a fejükben, mi történt vele. Miután Sebestyén József jelezte, hogy nem akar harcolni, az ukránok brutálisan elverték, és legalább 18 oltást beadtak neki, ami után magára hagyták.
A férfi utolsó erejével még eljutott egy kórházig, de a többnapos kezelés sem tudta megmenteni az életét.
A magyar nemzetiségű mártír sírját rendszeresen látogatják a szerettei.
Már a húsvét előtti héten is kint jártunk, hogy rendbe hozzuk Józsi nyughelyét. Virágokat is ültettünk"
– mondta a Borsnak az édesapja, id. Sebestyén József.
Majd feleségével együtt arról beszélt, hogy egyre nehezebb magyarnak lenni Kárpátalján ezekben a vészterhes időkben.
Saját bevallásuk szerint időnként úgy érzik, mintha a teljes ellehetetlenítésük lenne a cél, és szerintük ez nem kizárólag a politikusok szándéka.
Már amikor Józsefet a kórházban látogattuk a bántalmazása után, akkor is ránk szóltak, hogy egymás között se beszéljünk magyarul. Nos, ez a konfliktus immár mindennapos. Van, hogy az utcán figyelmeztetnek bennünket, de olyan is előfordul, hogy egy boltban nem szolgálják ki az magyarul kommunikáló vásárlókat"
– magyarázták.
Pokoli a húsvét Sebestyén József halálának árnyékában
A szülők elárulták, hogy húsvétkor sem tudnak másra gondolni, csak Józsefre.
A hagyományokat megtartjuk. Sonka kerül az asztalra és tojást festünk, de az ünnepeink már soha nem lesznek olyanok, mint József életében"
– fogalmazott az édesapja.
A kínszenvedések hete kapcsán egyre többet gondolunk az öcsémre, aki húsvéthétfőjén lesz 9 hónapja, hogy mártírhalált halt. 9 hónap, míg egy gyerek megszületik, de a Zelenszkij elnök által megígért magas szintű nyomozás még várat magára"
– vetette fel a megölt férfi nővére, de hozzátette, ennek ellenére bizakodó, mert hiszi, hogy létezik feltámadás, a síron túl pedig jutalom vár. Ebben bíznak a férfi idős szülei is.
Sebestyén Márta: Kik azok, akik 18 vakcinát szúrtak bele?
A testvérem az elrablása és a halála között szó szerint annyit szenvedett, mint Jézus a kereszten. Kevés emberrel fordult elő, hogy emberségében és magyarságában megalázták, és ezt még büszkén videóra is vették. A családunk arra keresi továbbra is a választ, hogy kik azok, akik 18 vakcinát szúrtak bele. Kik azok, akik agyonverték? És a legfőbb kérdés, hogy mindezt miért is tették. Ha ez kiderül, talán egy picit megnyugszik a lelkünk, de a történteket elfelejteni soha nem lehet"
– tette hozzá a gyászoló nő.
Húsvét napján arra kérem Istent, hogy bocsásson meg nekik! Helyettünk is. Az öcsém legkedvesebb ünnepe éppen a húsvét volt. Nagyon szeretett készülődni, locsolkodni. Gyerekkorában nagy kosarakkal gyűjtötte a hímes tojásokat, szavalta a húsvéti verseket. Ez a kép marad róla örökre bennünk"
– zárta szavait Sebestyén Márta.
