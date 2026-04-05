Pokoli húsvétja van a halálra vert Sebestyén József családjának

Talán emlékeznek még, Sebestyén Józsefet, a kárpátaljai magyar embert tavaly júliusban egy kávézóból elhurcolták az orosz-ukrán háborúban nyakig benne lévő ukránok, majd kényszersorozás közben végeztek vele. Testvére, Sebestyén Márta, novemberben arról beszélt, hogy a 45 éves korában meggyilkolt férfinek sem katonai múltja, sem fegyverkezelési tapasztalata nem volt. Az is kiderült, hogy lett volna mód a kimenekítésére, és a magyar kormány mindenben segített a családjának, Zelenszkij kormányától viszont még egy részvétnyilvánítás sem érkezett hozzájuk. Most pedig azt írja a Bors, hogy húsvétkor felszakadtak a sebek.

Sebestyén Józsefet egy kávézóból hurcolták el Kárpátalján Fotó: Bors

Idős szülei nap mint nap lejátsszák a fejükben, mi történt vele. Miután Sebestyén József jelezte, hogy nem akar harcolni, az ukránok brutálisan elverték, és legalább 18 oltást beadtak neki, ami után magára hagyták.

A férfi utolsó erejével még eljutott egy kórházig, de a többnapos kezelés sem tudta megmenteni az életét.

A magyar nemzetiségű mártír sírját rendszeresen látogatják a szerettei.

Már a húsvét előtti héten is kint jártunk, hogy rendbe hozzuk Józsi nyughelyét. Virágokat is ültettünk"

– mondta a Borsnak az édesapja, id. Sebestyén József.

Majd feleségével együtt arról beszélt, hogy egyre nehezebb magyarnak lenni Kárpátalján ezekben a vészterhes időkben.

Saját bevallásuk szerint időnként úgy érzik, mintha a teljes ellehetetlenítésük lenne a cél, és szerintük ez nem kizárólag a politikusok szándéka.

Már amikor Józsefet a kórházban látogattuk a bántalmazása után, akkor is ránk szóltak, hogy egymás között se beszéljünk magyarul. Nos, ez a konfliktus immár mindennapos. Van, hogy az utcán figyelmeztetnek bennünket, de olyan is előfordul, hogy egy boltban nem szolgálják ki az magyarul kommunikáló vásárlókat"

– magyarázták.

Pokoli a húsvét Sebestyén József halálának árnyékában

A szülők elárulták, hogy húsvétkor sem tudnak másra gondolni, csak Józsefre.

A hagyományokat megtartjuk. Sonka kerül az asztalra és tojást festünk, de az ünnepeink már soha nem lesznek olyanok, mint József életében"

– fogalmazott az édesapja.