Nyolc és fél évre lecsukták a sikeres magyar vállalkozót

Ausztriában jutott eszébe egy remek ötlet Váradi Zsoltnak, aki a börtönből kiszabadulva a nyugati országhatáron túl kívánt új életet kezdeni. A Blikknek mesélt az életéről a sikeres vállalkozó.
Nagyon vidékről, az ukrán határ mellől származom. A nagyszüleim neveltek, de a nagymamám 10 éves koromban meghalt, onnan kezdve a mostohanagyapámmal éltem. Szegények voltunk, és persze, mindig el akartam érni azt, amit a többi gyerek, akkor is, ha csak egy új csukáról volt szó"
– mondta a férfi, aki csaknem 9 évet volt börtönben. Az nem derül ki az interjúból, hogy mit követett el, csak azt, hogy több rossz döntést is hozott előtte.
Saját bevallása szerint bent ébredt rá, hogy többet nem akar rácsok mögé kerülni.
Úgy döntött, Ausztriába költözik. Négy évig különböző étteremekben dolgozott, de mindenhonnan kirúgták, mert "nem volt hajlandó becsapni a vendégeket és rossz ételt tenni eléjük."
A sikeres vállalkozónak sem volt kolbászból a kerítés
Akkor már hosszú ideje gondolkoztam azon, hogy miként segíthetnék a kint élő magyaroknak... Nekik sem könnyű, nem úgy bánnak itt a külföldi munkásokkal, ahogy otthon sokan képzelik. Adni szerettem volna nekik valamit, ami kicsit a hazájukra emlékezteti őket, így jött az ötlet"
– magyarázta.
Kolbászt és füstölt szalonnát kezdett árulni online. Bejött. A magyarok rákaptak a lehetőségre. „A legtávolabbi rendelésem Hollandiából, egy munkásszállóról jött az ottani magyaroktól.
Egy fiatal nő összegyűjtötte néhány társát, s a végén 50 kilónyi árut rendeltek.
Minden árum Magyarországról származik, egy hazai üzemben dolgozzák fel a húst, ott is füstölik, így garantált a jó minőség. Most pedig már ki merem jelenteni, hogy azt az életet élem, amire gyerekkoromban vágytam" – tette hozzá büszkén a szegénységben felnőtt magyar vállalkozó.
Zsolt arról is beszélt, hogy korántsem volt akadályoktól mentes az út, amely a sikerig és a jó életig vezette.
Többször megfordult a fejében, hogy feladja. Megalázták, egyszer még az is előfordult, hogy a párjával együtt karácsonykor rakták ki őket a bérelt lakásból. Mindezek ellenére azt tanulta meg, hogy ha valakinek valódi célja van, azért érdemes végig harcolni, mert elég kitartással és akarattal elérhető, mint az ő webshopja.
Sikeres magyar vállalkozóból áruló
A Fidesz frakcióvezetője, Kocsis Máté egy posztban keményen bírálta Balogh Leventét. Azt állította, hogy az üzletember csak azután kezdte támadni az Orbán-kormányt,
hogy elmaradtak az állami támogatások.
A Szentkirályi tulajdonosa ezt visszautasította, és számokkal próbálta alátámasztani, hogy cége a mostani politikai rendszertől függetlenül is európai szinten meghatározó szereplő volt a piacon. Ezzel gyakorlatilag arra utalt, hogy állami támogatásokra sem volt szüksége a "világsikerhez". Hogy mit állított Kocsis Máté Borbás Marcsiról és ő hogyan reagált erre, megtudhatja, ha ide kattint!