Nyolc és fél évre lecsukták a sikeres magyar vállalkozót

Ausztriában jutott eszébe egy remek ötlet Váradi Zsoltnak, aki a börtönből kiszabadulva a nyugati országhatáron túl kívánt új életet kezdeni. A Blikknek mesélt az életéről a sikeres vállalkozó.

Nyolc és fél évre lecsukták a sikeres vállalkozót (illusztráció, MI-generált kép)

Nagyon vidékről, az ukrán határ mellől származom. A nagyszüleim neveltek, de a nagymamám 10 éves koromban meghalt, onnan kezdve a mostohanagyapámmal éltem. Szegények voltunk, és persze, mindig el akartam érni azt, amit a többi gyerek, akkor is, ha csak egy új csukáról volt szó"

– mondta a férfi, aki csaknem 9 évet volt börtönben. Az nem derül ki az interjúból, hogy mit követett el, csak azt, hogy több rossz döntést is hozott előtte.

Saját bevallása szerint bent ébredt rá, hogy többet nem akar rácsok mögé kerülni.

Úgy döntött, Ausztriába költözik. Négy évig különböző étteremekben dolgozott, de mindenhonnan kirúgták, mert "nem volt hajlandó becsapni a vendégeket és rossz ételt tenni eléjük."

A sikeres vállalkozónak sem volt kolbászból a kerítés

Akkor már hosszú ideje gondolkoztam azon, hogy miként segíthetnék a kint élő magyaroknak... Nekik sem könnyű, nem úgy bánnak itt a külföldi munkásokkal, ahogy otthon sokan képzelik. Adni szerettem volna nekik valamit, ami kicsit a hazájukra emlékezteti őket, így jött az ötlet"

– magyarázta.

Kolbászt és füstölt szalonnát kezdett árulni online. Bejött. A magyarok rákaptak a lehetőségre. „A legtávolabbi rendelésem Hollandiából, egy munkásszállóról jött az ottani magyaroktól.

Egy fiatal nő összegyűjtötte néhány társát, s a végén 50 kilónyi árut rendeltek.

Minden árum Magyarországról származik, egy hazai üzemben dolgozzák fel a húst, ott is füstölik, így garantált a jó minőség. Most pedig már ki merem jelenteni, hogy azt az életet élem, amire gyerekkoromban vágytam" – tette hozzá büszkén a szegénységben felnőtt magyar vállalkozó.

Zsolt arról is beszélt, hogy korántsem volt akadályoktól mentes az út, amely a sikerig és a jó életig vezette.

Többször megfordult a fejében, hogy feladja. Megalázták, egyszer még az is előfordult, hogy a párjával együtt karácsonykor rakták ki őket a bérelt lakásból. Mindezek ellenére azt tanulta meg, hogy ha valakinek valódi célja van, azért érdemes végig harcolni, mert elég kitartással és akarattal elérhető, mint az ő webshopja.