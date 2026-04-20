A sofőr miatt halt meg egy 9 éves kisgyermek, mégsem kell börtönbe mennie

Szinte hihetetlen baleset történt egy pesterzsébeti iskolában 2023-ban. Egy figyelmetlen sofőr miatt kellett meghalnia egy 9 éves kisfiúnak, akit egy kerítéselem nyomott halálra. A férfi ügyében most ítéletet hozott a bíróság.
Iszonyú tragédia helyszíne volt egy pesterzsébeti iskola 2023 októberében. Egy teherautó sofőrje éppen kihajtott volna az oktatási intézményből, ám a jármű beleakadt a kerítésbe és kiszakított belőle egy darabot, amely egy 9 éves kisfiú halálát okozta. A férfi sokkos állapotba került a baleset után – adta hírül a Borsonline.hu.
Olcsón megúszta a figyelmetlen sofőr
A tragikus eset miatt a sofőrnek nem kellett börtönbe mennie, a bíróság elsőfokon egy év tíz hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte az 50 éves férfit és eltiltották a vezetéstől is három évre.
Itt lehet megtekinteni a Tények riportját:
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!