A sofőr miatt halt meg egy 9 éves kisgyermek, mégsem kell börtönbe mennie

Iszonyú tragédia helyszíne volt egy pesterzsébeti iskola 2023 októberében. Egy teherautó sofőrje éppen kihajtott volna az oktatási intézményből, ám a jármű beleakadt a kerítésbe és kiszakított belőle egy darabot, amely egy 9 éves kisfiú halálát okozta. A férfi sokkos állapotba került a baleset után – adta hírül a Borsonline.hu.

Fotó: Borsonline.hu

Olcsón megúszta a figyelmetlen sofőr

A tragikus eset miatt a sofőrnek nem kellett börtönbe mennie, a bíróság elsőfokon egy év tíz hónap felfüggesztett fogházbüntetésre ítélte az 50 éves férfit és eltiltották a vezetéstől is három évre.

