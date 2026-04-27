Helikopterből filmezték a sokkoló autós manővereket - videó

A romániai DN1C jelzésű út felett berregett egy rendőrségi helikopter a Kolozsvár–Nagybánya közötti szakaszon április 26-án, vasárnap. A közlekedőkről készítettek felvételeket a magasból. A Kolozs Megyei Rendőr-főkapitányság Facebook oldalára kitett, összevágott, sokkoló videó bemutatja, mit csinált két, szabálytalankodó autós, akit elkaptak. Az akciót a román belügyminisztérium repülési főfelügyelőségének támogatásával hajtották végre.

Sokkoló autós manővereket forgattak le helikopterből Romániában, Fotó: Kolozsvár Rendőrség/facebook

Az egyik sofőr, egy 50 éves Máramaros megyei férfi, Livada és Bunești között mindössze négy perc alatt négyszer hajtott végre szabálytalan előzést. A rendőrök szerint ez nem bravúr volt, hanem életveszélyes felelőtlenség. Egy másik, 59 éves Szatmár megyei autóst Coplean térségében figyeltek meg, ő három hasonló szabálytalanságot követett el.

Mivel az 50 éves férfi a többszöri szabálytalanság után sem hagyott fel a veszélyes vezetéssel, a helikopter személyzete a hangosbemondón keresztül felszólította, hogy álljon meg.

A sofőrt a földi közlekedésrendészeti egységek segítségével azonnal félreállították.

Fotó: Kolozsvár Rendőrség/facebook

Sokkoló manőverekért sokkoló összegek

A szabálytalankodó autósokat természetesen megbírságolták. A fiatalabb férfinek 4860 lejes, vagyis nagyjából 347 ezer forintos bírságot számláztak ki, emellett 240 napra elvették a jogosítványát. Az idősebb sofőrre pedig 3645 lejes, vagyis körülbelül 260 ezer forintos bírságot szabtak ki, és 180 napig nem vezethet. A rendőrség arra figyelmeztetett, hogy a közlekedési szabályok nem választhatók, és az utakon való rohanásnak súlyos következményei lehetnek.

Ez is érdekelheti: Csokoládémérgezés Budapesten: több tucat ember lett rosszul

Sokkoló esetről számoltak be Ferencvárosból. Harmincöt ember csokoládémérgezést kapott a Zita-telepen, a főváros egyik híres nyomortelepén. Részletekért kattintson ide!