Ha egy sokkoló történetet olvasna el ma, mindenképpen ez legyen az

Egy család vasárnap kora délután, nagyjából 13 és 14 óra között érkezett meg Szlovákiában, a lőcsei járásbeli Bijacovce községben lévő temetőbe, hogy gyertyát gyújtson elhunyt hozzátartozója sírjánál. A Pluska beszámolója szerint, amit a Parameter.sk közölt, ekkor történt a megdöbbentő, sokkoló fordulat: a rokonok kopogást és emberi hangokat hallottak a kriptaszerűen kialakított sírhelyből. Az elhantolt egy 60 éves férfi, aki a lőcsei kórházban halt meg, miután amputálták a lábát. A halál tényét az orvosok is megerősítették, a temetésére 18 nappal az ominózus kopogós eset előtt került sor.

Sokkoló hangok szűrődtek ki egy sírból (illusztráció)

Fotó: KoolShooters/Pexels.com

A családtagok mind hallották a kopogást, tudták, hogy nem képzelődnek, ezért azonnal hívták a rendőröket. Ők is megerősítették, hogy emberi hangok szűrődnek ki a sírból, tehát nemcsak a rokonok, hanem a rendőrök is hallották a zajokat. A szlovák lap azt írja, úgy tudni, a férfi reagált is arra, amikor a rendőrök szólongatták. A hozzátartozók elárulták, hogy a rendőröket is megdöbbentette, amit hallottak.

Egyikük állítólag felvételt is készített a hangokról, miközben a temetkezési vállalat munkatársaira, valamint a kripta megnyitásához szükséges engedélyekre vártak.

Tűzoltókat is riasztottak a sokkoló eset helyszínére

A helyszínre a tűzoltókat is kihívták, hogy ki tudják szabadítani a férfit. A temetkezési vállalat dolgozóival együtt paravánnal zárták körbe a sírhelyet, majd felnyitották a kriptát. A beszámoló szerint a holttestet ugyanabban a testhelyzetben találták, ahogyan eltemették, és első ránézésre semmi rendkívülit nem láttak rajta. Ettől függetlenül a halott földi maradványait elvitték boncolásra, hogy kiderüljön, történhetett-e bármi szokatlan a temetés után. A rendőrség eljárást indított az ügyben.

Ha szereti a borzongást, ezt nézze meg: